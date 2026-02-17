Nhiều người đặt cây này cạnh bếp cho đẹp mà không biết đang vô tình làm thất thoát tiền bạc mỗi tháng

Tuy nhiên, theo kinh nghiệm của nhiều gia đình và cả quan sát thực tế trong sinh hoạt, việc đặt một số loại cây cạnh bếp có thể khiến chi phí trong nhà tăng lên theo những cách rất âm thầm.

Không phải do phong thủy, mà do những yếu tố rất đời thường.

Bếp là khu vực nhiệt - ẩm - dầu mỡ cao

Bếp là nơi có nhiệt độ thay đổi liên tục, độ ẩm cao và thường xuyên tiếp xúc với khói, dầu mỡ. Khi đặt cây sát bếp nấu hoặc gần khu vực xào nấu, cây sẽ chịu ảnh hưởng trực tiếp từ:

- Hơi nóng

- Khói dầu

- Hơi nước

- Mùi thức ăn bám lâu ngày

Nhiều loại cây lá to, tán rậm như bàng Singapore, trầu bà lớn hoặc kim tiền đặt gần bếp dễ bị bám dầu mỡ trên bề mặt lá. Điều này buộc gia chủ phải lau lá thường xuyên hơn, thay đất sớm hơn hoặc thậm chí thay cả chậu khi cây xuống cấp.

Chi phí thay đất, phân bón, chậu mới tuy không lớn từng lần, nhưng cộng dồn trong vài tháng có thể thành một khoản không nhỏ.

Độ ẩm tăng và hệ quả khó thấy

Một chậu cây lớn cạnh bếp đồng nghĩa với việc giữ lại thêm độ ẩm trong không gian vốn đã ẩm do nấu nướng. Nếu bếp nhỏ, thiếu thông gió, tình trạng này càng rõ rệt.

Hậu quả thường gặp gồm:

- Tường và tủ bếp nhanh ẩm mốc

- Thiết bị kim loại dễ gỉ

- Mặt gỗ hoặc gỗ công nghiệp nhanh xuống cấp

Khi bếp xuống cấp nhanh hơn bình thường, chi phí sửa chữa, thay mới tủ bếp, thay phụ kiện bản lề, ray kéo… sẽ phát sinh sớm hơn dự kiến.

Đây chính là khoản "thất thoát tiền bạc mỗi tháng" mà nhiều người không nhận ra.

Tăng công dọn dẹp, tăng điện nước

Cây đặt gần bếp thường phải:

- Tưới nước đều

- Lau lá thường xuyên

- Di chuyển khi nấu nướng

- Việc tưới nước trong khu vực có thiết bị điện, ổ cắm, bếp từ cũng tiềm ẩn rủi ro nếu không cẩn thận.

Ngoài ra, khi cây làm che bớt ánh sáng hoặc cản gió hút mùi, gia chủ có xu hướng bật đèn và máy hút mùi lâu hơn. Thời gian sử dụng điện tăng lên, dù không đáng kể từng ngày nhưng có thể thể hiện rõ trên hóa đơn cuối tháng.

Không phải cây nào cũng nên đặt cạnh bếp

Theo kinh nghiệm của nhiều gia đình, các loại cây sau nên hạn chế đặt sát khu vực nấu nướng:

- Cây tán rậm, lá to, dễ bám dầu

- Cây cần nhiều nước, đất ẩm lâu

- Cây thân gỗ lớn chiếm diện tích

Thay vào đó, nếu muốn trang trí bếp bằng cây xanh, nên chọn:

- Cây nhỏ, dễ lau chùi

- Cây đặt cách xa bếp nấu

- Cây đặt gần cửa sổ hoặc nơi có ánh sáng tự nhiên

Quan trọng nhất là không đặt cây chắn luồng gió hoặc che máy hút mùi.

Trang trí đẹp không đồng nghĩa với hợp sinh hoạt

Nhiều gia đình thừa nhận rằng khi mới đặt cây cạnh bếp, không gian nhìn "xanh" và mềm mại hơn. Nhưng sau vài tháng, họ bắt đầu thấy:

- Bếp nhanh bẩn hơn

- Phải lau chùi nhiều hơn

- Cây xuống cấp nhanh

- Không gian trở nên chật chội

Sự bất tiện nhỏ lặp lại mỗi ngày dễ tạo cảm giác mệt mỏi trong sinh hoạt. Và khi sinh hoạt trở nên rối rắm, chi tiêu sửa chữa, thay thế cũng tăng theo.

Phong thủy đời sống nằm ở sự phù hợp

Trong quan niệm truyền thống, bếp là khu vực mang tính "hỏa" – tức là nóng và khô. Cây xanh mang tính ẩm và cần nước. Khi đặt hai yếu tố này quá gần nhau trong không gian hẹp, sự xung đột về điều kiện môi trường là điều dễ hiểu.

Dù không đặt nặng yếu tố phong thủy, việc sắp xếp hợp lý vẫn giúp:

- Bếp khô ráo hơn

- Thiết bị bền hơn

- Công dọn dẹp nhẹ hơn

- Chi phí phát sinh giảm xuống

Trang trí nhà cửa nên phục vụ sinh hoạt, thay vì tạo thêm gánh nặng.

Nếu muốn đặt cây trong khu vực bếp, hãy ưu tiên sự thoáng đãng và khoảng cách an toàn. Đôi khi, chỉ cần dịch chậu cây ra xa bếp nấu vài chục centimet, không gian đã bớt bí và việc chăm sóc cũng đơn giản hơn.

Những khoản chi nhỏ tích lại theo tháng rất dễ bị bỏ qua. Nhưng khi nhìn lại cả năm, đó có thể là một con số đáng kể - bắt đầu từ một chi tiết tưởng chừng rất nhỏ trong căn bếp.