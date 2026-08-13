HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Nhiều người chèo đò chở khách ở Chùa Hương bị lừa 4,4 tỷ đồng xin cấp phép hoạt động

Hoàng An
|

Quá trình xin cấp phép lập Hợp tác xã chở khách bằng đò chèo tay ở suối Yến trong thời gian diễn ra lễ hội Chùa Hương, nhóm người dân đã bị kẻ gian chiếm đoạt 4,4 tỷ đồng.

Ngày 13/8, Viện KSND TP Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Mai Xuân Nam (SN 1992, ở Thanh Hóa), Phan Thanh Hòa (SN 1987, ở Nghệ An), Quách Thị Thêu (SN 1977, ở Hà Nội) và Nguyễn Bá Hữu (SN 1970, ở Nghệ An) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Trước năm 2023, ông P.V.Đ (SN 1979, trú tại xã Hương Sơn, Hà Nội) cùng các hộ kinh doanh tại địa phương được sử dụng đò chèo tay để chở khách trên suối Yến trong thời gian diễn ra lễ hội Chùa Hương (từ mùng 6/1 - 25/3 Âm lịch hằng năm).

Tháng 4/2023, UBND xã Hương Sơn thông báo việc thành lập Hợp tác xã dịch vụ du lịch Chùa Hương. Đồng thời, giao Hợp tác xã này quản lý, khai thác hoạt động vận chuyển khách du lịch bằng đò trên suối Yến.

Sau khi Hợp tác xã thành lập, ông Đ. và một số hộ kinh doanh đề nghị gia nhập nhưng không được. Các hộ kinh doanh thống nhất thành lập thêm Hợp tác xã dịch vụ du lịch Suối Yến, giao ông P.M.T là người đại diện pháp luật, giữ chức Chủ tịch HĐQT, còn ông Đ. giữ chức Giám đốc Hợp tác xã.

Người dân trèo đò đưa khách trên suối Yến. Ảnh minh họa.

Tuy nhiên, khi ông Đ. và ông T. lập hồ sơ gửi UBND xã Hương Sơn và UBND huyện Mỹ Đức (cũ) đề nghị cấp phép hoạt động chở khách bằng đò chèo tay cho Hợp tác xã Suối Yến, lại không được chấp thuận. Việc này khiến nhóm ông Đ. phải tìm gặp bị can Mai Xuân Nam nhờ giúp đỡ.

Tại cuộc gặp, Nam giới thiệu quen biết một người tên Thịnh (chưa xác định được nhân thân) là cháu của lãnh đạo cấp cao ở Trung ương và có khả năng xin cho Hợp tác xã Suối Yến được cấp phép hoạt động dịch vụ chở khách bằng đò và xe điện, với giá 1,2 tỷ đồng.

Trong thời gian chờ đợi, Nam cùng các đồng phạm nhiều lần yêu cầu ông Đ. giao thêm tiền, nâng tổng số tiền ông Đ. chuyển cho các bị can hơn 4,4 tỷ đồng.

Sau khi cầm tiền, nhóm Nam không làm như cam kết. Bị tố giác Nam trả lại ông Đ. 350 triệu, còn chiếm đoạt hơn 4,1 tỷ đồng.

Quán hủ tiếu biệt thự 30.000 đồng quyết định nghỉ bán trong lúc đông khách nhất: Lý do bất ngờ
Tags

chèo đò

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Danh tính gã đàn ông vừa bị bắt vì làm điều mờ ám ở quán Hiền Coffee lúc 3h sáng

Danh tính gã đàn ông vừa bị bắt vì làm điều mờ ám ở quán Hiền Coffee lúc 3h sáng

01:01
Kiều Ngọc Anh SN 1999 vì sao bị tuyên án tử hình?

Kiều Ngọc Anh SN 1999 vì sao bị tuyên án tử hình?

00:55
Cận cảnh khám xét công ty Biên Ly và hộ kinh doanh Quân Lan

Cận cảnh khám xét công ty Biên Ly và hộ kinh doanh Quân Lan

00:56
Danh tính gã đàn ông bị tạm giữ hình sự vì lái xe máy truy đuổi, đạp ngã chồng cũ của bạn gái xuống đường

Danh tính gã đàn ông bị tạm giữ hình sự vì lái xe máy truy đuổi, đạp ngã chồng cũ của bạn gái xuống đường

00:47
Lệnh bắt khẩn cấp Đặng Trường Thọ SN 2003 và 3 người khác

Lệnh bắt khẩn cấp Đặng Trường Thọ SN 2003 và 3 người khác

01:49
Hyundai Staria mới ra mắt gần Việt Nam: Ghế VIP massage, bản điện chạy 544 km/sạc, có thêm tùy chọn hybrid

Hyundai Staria mới ra mắt gần Việt Nam: Ghế VIP massage, bản điện chạy 544 km/sạc, có thêm tùy chọn hybrid

01:45
Clip: Ô tô đi trên cao tốc bị “vật thể lạ” rơi đập vỡ kính

Clip: Ô tô đi trên cao tốc bị “vật thể lạ” rơi đập vỡ kính

Honda Click160 2026 có gì mới mà khiến Air Blade và Yamaha NVX phải dè chừng?

Honda Click160 2026 có gì mới mà khiến Air Blade và Yamaha NVX phải dè chừng?

01:54
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại