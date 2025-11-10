Nhiều người cao tuổi đến Agribank, BIDV, VietinBank,... để rút sổ tiết kiệm, chuyển khoản một lúc cả trăm triệu: Nhân viên từ chối giao dịch và mời công an sau khi thấy dấu hiệu bất thường

Chiều 31/10/2025, với sự phối hợp của Công an xã Suối Hai, cán bộ ngân hàng Agribank Chi nhánh Tản Lĩnh Hà Tây 1 (Hà Nội) đã kịp thời ngăn chặn một vụ giả danh công an nhằm chiếm đoạt số tiền 200 triệu đồng của một khách hàng gần 70 tuổi.

Trước đó, khoảng vào 12h cùng ngày, ông B.V.Đ (sinh năm 1957, thường trú tại xã Suối Hai, TP Hà Nội) nhận được cuộc gọi từ một số điện thoại lạ tự xưng là cán bộ Công an thông báo ông có liên quan đến đường dây mua bán chất cấm, yêu cầu ông chuyển tiền vào tài khoản của đối tượng để phục vụ điều tra.

Khi ông Đ. đến quầy giao dịch tại Agribank Chi nhánh Tản Linh đề nghị chuyển tiền, nhận thấy dấu hiệu lo lắng cùng biểu hiện bất thường của ông Đ, nhân viên quầy giao dịch đã cẩn thận hỏi han, phát hiện ông Đ đã bị đối tượng lạ thao túng tâm lý, lừa đảo chuyển tiền. Nhân viên giao dịch khéo léo động viên tinh thần ông Đ, đồng thời báo cáo lãnh đạo Chi nhánh thông báo Công an xã Suối Hai phối hợp xử lý vụ việc, giúp ông Đ thoát bẫy lừa đảo.

Công an xã Suối Hai và đại diện Agribank Chi nhánh Hà Tây 1 làm việc với gia đình ông Đ

Tại TP Bắc Ninh, vào khoảng 10h45p ngày 03/11/2025, ngân hàng VietinBank - Chi nhánh Lương Tài đã kịp thời báo tin cho Công an xã Lương Tài về việc một người đàn ông đến giao dịch chuyển tiền có dấu hiệu đang bị thao túng tâm lý và bị lừa đảo.

Qua làm việc, người đàn ông được xác định là ông Nguyễn Văn Thịnh (sinh năm 1955, trú tại thôn Phượng Trì, xã Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh). Ông Thịnh trước đó có quen biết một thanh niên tự xưng là “Thành” qua mạng xã hội Zalo. Sau một thời gian trò chuyện, đối tượng “Thành” đề nghị ông Thịnh chuyển toàn bộ số tiền tiết kiệm 300 triệu đồng đang gửi tại Ngân hàng VietinBank – Chi nhánh Lương Tài vào tài khoản do đối tượng cung cấp.

Nhận định đây là thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua không gian mạng, Công an xã đã kịp thời tuyên truyền, giải thích và vận động ông Thịnh không thực hiện giao dịch chuyển tiền

Ông Thịnh gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Công an xã Lương Tài cùng Ngân hàng Viettinbank - Chi nhánh Lương Tài

Trước đó, ngày 29/8/2025, ngân hàng BIDV chi nhánh Thái Thụy cũng đã phối hợp với công an xã Thái Thuỵ, tỉnh Hưng Yên ngăn chặn 1 vụ lừa đảo chiếm đoạt số tiền lên đến 600 triệu đồng, nhắm tới bà B.T.Q. (61 tuổi, trú tại thôn Thượng Phúc, xã Thụy Anh, tỉnh Hưng Yên). Qua làm việc, bà B.T.Q. cho biết thời gian gần đây có mua của một công ty trên mạng quạt điện và bếp từ với giá 0 đồng. Tuy nhiên, bà Q. chỉ phải trả 30 nghìn đồng tiền phí ship.

Từ đây, bà được kết nối với một người tự xưng là Tuấn Đạt, hứa giúp mua hàng, trả lợi nhuận sau khi bán hàng với giá trị cao nếu bà Q. chuyển tiền trước. Tin tưởng, cụ bà này đã đến ngân hàng để giao dịch mà không chút hoài nghi.

Song nhờ nhân viên Ngân hàng BIDV và lực lượng công an xã Thái Thụy tuyên truyền, giải thích, bà Q. nhận ra rủi ro và dừng giao dịch kịp thời.

Trước tình trạng lừa đảo ngày một tinh vi, các ngân hàng khuyến cáo khách hàng cần hết sức cảnh giác, tuyệt đối không chuyển tiền cho các tài khoản, đối tượng không rõ ràng.