Nhiều nghi vấn về cái chết của Hoa hậu Hoàn vũ Philippines

Một tuần sau khi Hoa hậu Hoàn vũ Philippines 1989 Sarah Jane Paez-Santiago qua đời, nguyên nhân cái chết của bà vẫn chưa được công bố. Điều này đã gây ra nhiều cuộc thảo luận.

Một trong những câu hỏi thường xuyên được công chúng đặt ra đó là những thông tin hạn chế xoay quanh nguyên nhân cái chết của Sarah Jane Paez.

Không giống nhiều người nổi tiếng khác khi qua đời được đưa tin rộng rãi, có tuyên bố chính thức và lễ tưởng niệm, thông tin chi tiết trong trường hợp của Sarah Jane Paez-Santiago lại ít ỏi.

Tranh luận về nguyên nhân cái chết của Sarah Jane Paez-Santiago.

Trong vòng vài giờ sau khi cái chết của bà được xác nhận, mạng xã hội tràn ngập những hình ảnh hoài niệm và những bài viết tưởng nhớ. Một số người bày tỏ nỗi buồn khi biết tin bà qua đời. Những người khác thừa nhận sự bối rối về nguyên nhân bà qua đời.

Trên một số trang tin của Philippines, có thông tin cho rằng cái chết của bà Sarah Jane Paez có yếu tố đáng ngờ liên quan tới bạo lực gia đình. Tuy nhiên, tất cả đều không được kiểm chứng.

Đáp lại thắc mắc của công chúng là sự im ắng. Tang lễ của bà Paez được tổ chức tại Makati, Philippines từ 15 đến 18/1 nhưng cũng không có thêm bất kỳ thông tin nào.

Trước sự tò mò quá mức của công chúng, chồng bà Paez là Nicky Santiago đã lên tiếng. Nicky Santiago nói về nỗi đau mất vợ. Anh mô tả những ngày cuối cùng họ bên nhau là những ngày nặng trĩu cả nỗi buồn và sự sợ hãi.

Nicky Santiago cũng yêu cầu sự tôn trọng và thấu hiểu từ công chúng. Anh mong muốn có không gian riêng cho gia đình khi đang phải đối mặt với nỗi đau buồn.

Chia sẻ của Nicky tiếp tục gây ra cuộc thảo luận rộng rãi. Nhiều người bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với quyết định nói chuyện một cách thẳng thắn trong khi vẫn bảo vệ sự riêng tư của gia đình trong lúc đau buồn.

Các nhà phân tích truyền thông cho rằng sự tò mò của công chúng về cái chết của người nổi tiếng không phải là mới mẻ. Tuy nhiên, thông điệp của Nicky đã nhắc nhở rằng người nổi tiếng cũng cần không gian riêng, nhất là trong lúc đau khổ.

Sarah Jane Paez-Santiago sinh năm 1968, giành được danh hiệu Binibining Pilipinas năm 1989. Bà đại diện Philippines tham gia cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 1989 tổ chức tại Mexico nhưng không giành thành tích.

Sarah Jane Paez-Santiago có sức ảnh hưởng với giới sắc đẹp Philippines dù đã chọn cuộc sống xa ánh đèn sân khấu. Những năm gần đây, bà thường xuyên được mời làm khách mời và diễn giả tại các sự kiện quốc gia. Bà được bạn bè, đồng nghiệp nhớ đến vì sự nhiệt tình với những hoạt động từ thiện, xã hội.

Sarah Jane Paez-Santiago và chồng là Nicky Santiago có hai người con. Lần gần đây nhất họ xuất hiện cùng nhau là tại chương trình truyền hình thực tế Family Feud hồi tháng 1/2024. Khi đó, hoa hậu 58 tuổi gây chú ý với mái tóc tém cá tính và phong cách năng động.