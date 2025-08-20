Nhiều nghệ sĩ, KOLs tham gia chương trình thực tế "Tô màu vùng xa"

Chiều ngày 19/8 tại TPHCM đã diễn ra buổi họp báo công bố chương trình thực tế "Tô màu vùng xa" được khởi xướng và thực hiện bởi thầy giáo Nguyễn Dương Phúc (thầy Phúc mắt híp) cách đây 3 năm.

Đây là dự án cộng đồng được nhiều người trẻ quan tâm, đồng hành nhiều năm qua với mong muốn cải thiện không gian học tập cho các em nhỏ ở các điểm trường còn nhiều khó khăn.

Đồng hành cùng chương trình có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ, KOLs trong vai trò khách mời như diễn viên Ngân Chi (phim Bố già – đạo diễn Trấn Thành), á hậu 4 Miss Grand Vietnam 2024 - Phạm Thị Ánh Vương, Vương Hoàng Long, Long Bé (em trai Long Chun),...

Diễn viên Ngân Chi và thầy Nguyễn Dương Phúc (ngoài cùng bên trái) tại họp báo giới thiệu dự án.

Năm nay, "Tô màu vùng xa" đến 3 điểm trường gồm: Trường THCS Nguyễn Viết Xuân (tỉnh Tây Ninh), Trường tiểu học Nguyễn Thái Bình (tỉnh Đồng Nai) và Trường tiểu học Tân Lợi Thạnh (tỉnh Vĩnh Long).

Tại mỗi điểm trường, các nghệ sĩ, KOLs sẽ có 48 tiếng để vẽ tranh tường ý nghĩa theo chủ đề giáo dục, văn hóa, những địa danh nổi tiếng tại địa phương và cả những ước mơ của học sinh như một cách động viên các bạn nhỏ cố gắng đến trường mỗi ngày đó cũng là cách để các em không từ bỏ ước mơ của mình.

Ngoài ra, ê-kíp "Tô màu vùng xa" còn đến tận nhà một số học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn để tặng quà và học bổng.

Toàn bộ các hoạt động của "Tô màu vùng xa" được quay hình và phát sóng trên một số nền tảng mạng xã hội.

Một số hình ảnh trong chương trình thực tế "Tô màu vùng xa".

Người khởi xướng chương trình Tô màu vùng xa - nhà sáng tạo nội dung Nguyễn Dương Phúc cho biết: " Bản thân tôi may mắn có kênh TikTok được viral từ môi trường giáo dục, có thể kiếm thêm thu nhập từ mạng xã hội nhờ các content về học đường. Và tôi cũng có chuyên môn sư phạm mỹ thuật.

Vì vậy, tôi muốn đóng góp một phần công sức của mình đến các điểm trường ở vùng sâu vùng xa, giúp các em học sinh khó khăn được vững bước đến trường trong năm học mới bằng những phần quà, học bổng của chương trình ".