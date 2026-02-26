HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Nhiều năm giữ thói quen mua vàng vía Thần Tài, cụ bà gần 80 tuổi than giá vàng cao quá

Lê Thúy |

Dù giá vàng bán ra vượt 18,4 triệu đồng/chỉ trong ngày vía Thần Tài, nhưng nhiều người dân vẫn đi xếp hàng để mua.

Sáng nay 26-2, tức mùng 10 tháng Giêng âm lịch hay còn được biết là ngày vía Thần Tài.

Dù trời mưa to nhưng nhiều người vẫn đổ về tiệm vàng, bạc

Giá vàng ngày Thần Tài neo mức cao, sức mua ra sao?

Theo đó, tại các tuyến phố Trần Nhân Tông, Cầu Giấy… ở Hà Nội, dù tiệm vàng bạc thông báo bắt đầu giao dịch sau 6 giờ sáng nhưng từ 3-4 giờ sáng, nhiều người dân đã tới xếp hàng rất đông tại các tiệm vàng bạc.

Giá vàng Thần Tài 2026 cao chót vót , cụ bà 80 tuổi vẫn quyết tâm mua vàng cầu may - Ảnh 1.

Khách hàng nửa đêm đi mua vàng

Giá vàng neo cao, nhiều người vẫn quyết "đội mưa" tầm tã đi mua trong ngày vía Thần Tài, nhất là khi các thương hiệu lớn không giới hạn số lượng bán ra.

Giá vàng Thần Tài 2026 cao chót vót , cụ bà 80 tuổi vẫn quyết tâm mua vàng cầu may - Ảnh 2.
Giá vàng Thần Tài 2026 cao chót vót , cụ bà 80 tuổi vẫn quyết tâm mua vàng cầu may - Ảnh 3.

Nhiều người tìm mua các sản phẩm vàng Thần Tài bản vị trọng lượng nhỏ

Bà Nguyễn Thị Duyên, phường Giảng Võ, Hà Nội năm nay 77 tuổi, cho hay bà đã giữ thói quen mua vàng trong ngày Thần Tài 10 năm nay. "Hôm nay, tôi đi ở nhà từ 6 giờ sáng và đã mua được 1 chỉ vàng. Tôi duy trì thói quen mua vàng trong ngày vía Thần Tài để cầu may, cũng như tích trữ" - bà Duyên cho hay.

Tuy nhiên, bà Duyên cũng than rằng giá vàng ngày càng cao, đắt đỏ. "Mới giữa năm ngoái tôi mua hơn 13 triệu đồng/chỉ mà giờ đã tăng lên hơn 18,480 triệu đồng/chỉ".

Theo bà Nguyễn Bích Hạnh, Giám đốc Kinh doanh Vàng trang sức, Công ty VBĐQ Bảo Tín Minh Châu, dù giá vàng năm nay so với năm ngoái tăng nhưng ghi nhận của doanh nghiệp, khách hàng mua vàng làm quà tích trữ, biếu tặng và sử dụng có xu hướng tăng so với năm ngoái.

Các sản phẩm mà khách hàng thường lựa chọn là nhẫn tròn trơn vàng rồng Thăng Long có bản vị 0,5 chỉ đến 10 chỉ, bản vị quà mừng thần tài hoặc sản phẩm trang sức 24K như: Nhẫn kim tiền, linh vật nhỏ, charm vàng, miếng Thần Tài bản vị nhỏ (0,5 ly - 1 phân), tượng ngựa Kim mã, Thiên mã,...

Ghi nhận sơ bộ, hôm nay ngày Vía Thần Tài, tỉ lệ khách đến giao dịch chủ yếu là mua vàng. "Chúng tôi đã có kế hoạch chuẩn bị từ trước nên không lo cháy hàng" - bà Hạnh khẳng định công ty sẽ đáp ứng nhu cầu mua của khách hàng.

