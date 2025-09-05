Nhiều mẫu xe ăn khách được nâng mức giảm giá trong tháng Ngâu

Tháng 7 âm lịch hay còn gọi tháng Ngâu thường là mùa thấp điểm của tiêu dùng nói chung và mặt hàng ô tô nói riêng do nhiều người có xu hướng kiêng mua sắm tài sản giá trị cao.

Nhưng nếu khách hàng không bận tâm đến yếu tố trên, đây sẽ thời điểm tốt để mua ô tô bởi vào dịp này, các hãng xe và đại lý thường tung ra nhiều gói khuyến mãi, giảm giá sâu để kích cầu.

Hyundai

Bắt đầu với Hyundai, từ đầu tháng 9, hãng xe này đã triển khai chương trình ưu đãi lớn với tổng giá trị cao nhất 200 triệu đồng cho các sản phẩm ô tô bán chạy của mình.

Mẫu xe Giá bán (triệu đồng) Giá trị khuyến mãi tối đa (triệu đồng) Hyundai Accent 439-569 40 Hyundai Stargazer 489-599 40 Hyundai Creta 599-715 50 Hyundai Tucson 769-989 55 Hyundai Santa Fe 1.039-1.365 125 Hyundai Palisade 1.469-1.589 200



Hyundai Thành Công cho biết mức ưu đãi cụ thể sẽ tuỳ thuộc vào từng phiên bản, nhưng nhìn chung vẫn tăng đáng kể so với tháng 8 trước đó. Ví dụ như trường hợp của Hyundai Creta tháng trước được hỗ trợ 50% phí trước bạ, tương đương giảm khoảng 30-35,75 triệu đồng trong khi tháng 9 được khuyến mãi tối đa 40 triệu đồng.