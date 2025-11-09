Nhiều mẫu Vespa mới lần đầu xuất hiện

Tại triển lãm xe máy quốc tế EICMA 2025 (Milan, Ý), Tập đoàn Piaggio đã biến nơi đây thành sân khấu riêng, trình làng một loạt sản phẩm "bom tấn" từ tất cả các thương hiệu chủ lực. Tâm điểm của màn ra mắt là thế hệ mới của Vespa Primavera và Sprint S lột xác về công nghệ, Aprilia tấn công phân khúc xe ga đường trường với SR GT 400, cùng các phiên bản đặc biệt kỷ niệm 80 năm Vespa và 25 năm Piaggio Beverly.

Vespa GTS 80th.

Tâm điểm được chú ý nhất chính là thế hệ mới của hai mẫu xe "thân nhỏ" mang tính biểu tượng, Vespa Primavera và Vespa Sprint S. Cả hai đều được nâng cấp đồng bộ về kỹ thuật, tính năng và thiết kế.

Vespa Primavera 125 RED.

Về ngoại hình, xe được tinh chỉnh với bộ mâm 12 inch thiết kế 5 chấu kép mới, phần "cà vạt" trung tâm trên yếm được làm thon gọn hơn, và yên xe sử dụng vật liệu hoàn thiện mới.

Tuy nhiên, nâng cấp đáng giá nhất nằm ở công nghệ và an toàn. Cả hai dòng xe nay đã được trang bị phanh đĩa sau, tăng cường đáng kể hiệu suất phanh. Các phiên bản 125cc và 150cc cũng được "lên đời" với hệ thống khởi động không chìa (keyless) và màn hình hiển thị hoàn toàn kỹ thuật số, mang lại trải nghiệm hiện đại hơn.

Vespa Primavera S 125.

Đặc biệt, năm 2026 sẽ đánh dấu cột mốc 80 năm của Vespa. Để ăn mừng, hãng đã ra mắt hai phiên bản đặc biệt là Vespa Primavera 80th và Vespa GTS 80th. Cả hai đều sở hữu màu sơn Verde Pastello (Xanh pastel) đặc biệt, lấy cảm hứng từ những mẫu Vespa đơn sắc đầu tiên. Các chi tiết như viền yếm, gương chiếu hậu, mâm xe cũng được sơn đồng màu. Huy hiệu kỷ niệm "80th" được hiển thị nổi bật trên yếm trước, khẳng định giá trị di sản của thương hiệu.

Vespa Primavera 80th

Thương hiệu thể thao Aprilia giới thiệu hai mẫu xe chủ lực mới cho năm 2026, nhắm đến các phân khúc đang phát triển mạnh:

Aprilia SR GT 400: Một mẫu xe tay ga đường trường hạng trung hoàn toàn mới. Xe được phát triển trên khung sườn mới, trang bị hệ thống treo hành trình dài và lốp gai, sẵn sàng chinh phục nhiều địa hình. Trái tim của xe là khối động cơ 36 mã lực, trong khi trọng lượng chỉ 186 kg. Các trang bị tiêu chuẩn rất ấn tượng, bao gồm màn hình TFT 5 inch, keyless, kiểm soát lực kéo và ABS.

Aprilia SR GT 400

Aprilia RS 457 GP Replica: Đây là phiên bản đặc biệt của mẫu sportbike RS 457 đang rất được giới trẻ yêu thích. Xe khoác lên mình bộ tem lấy cảm hứng trực tiếp từ cỗ máy đua RS-GP tại MotoGP. Không chỉ đẹp hơn, hiệu suất cũng được nâng cấp với hệ thống sang số nhanh (quick-shift) hai chiều (không cần bóp côn), bố thắng trước ma sát cao và ốp yên đơn thể thao.

Aprilia RS 457 GP Replica

Để đánh dấu 25 năm ra đời của dòng xe tay ga bánh lớn Beverly, Piaggio đã ra mắt phiên bản đặc biệt Beverly 25th Anniversary. Xe có màu xám mờ "Grigio 25th" độc quyền, kính chắn gió màu khói (gợi nhớ phiên bản đầu tiên) và huy hiệu "25th Anniversary". Phiên bản này có hai tùy chọn động cơ 310 hpe và 400 hpe.

Piaggio Beverly 400 25th Anniversary

Thương hiệu "đại bàng" Moto Guzzi cũng làm mới diện mạo toàn bộ dải sản phẩm 2026 với các bảng màu mới. Đáng chú ý, V7 Stone có màu Sabbia Camo mới, V7 Sport có màu Rosso Monza cổ điển, và mẫu xe adventure Stelvio có hai màu mới lấy cảm hứng từ phiêu lưu là Grigio Climbing và Verde Hiking.



