Nhiều ma men ở Hải Phòng bị phạt ngày đầu năm mới

Theo thông tin từ Phòng CSGT Hải Phòng cho biết, ngày mùng 1 Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, đơn vị đã tổ chức triển khai các tổ công tác xử lý vi phạm tập trung trên các tuyến giao thông trọng điểm như: Tô Hiệu, Trần Nguyên Hãn, Lạch Tray, đường tỉnh 359, quốc lộ 5, quốc lộ 10…

Trong đó, cảnh sát tập trung xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông.

Ngay trong ngày đầu năm mới, lực lượng CSGT Hải Phòng đã xử lý 75 trường hợp vi phạm. Trong đó, 15 tài xế vi phạm nồng độ cồn , 32 trường hợp vi phạm về tốc độ, 23 trường hợp không đội mũ bảo hiểm, 12 vi phạm khác.

Công an Hải Phòng tuần tra ban đêm xử lý vi phạm những ngày Tết.

Trước đó, những ngày cận Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, Công an TP Hải Phòng tổ chức ra quân, huy động hàng nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ các phòng nghiệp vụ, công an các quận huyện ứng trực 100% đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho người dân và du khách vui chơi, xem pháo hoa đón giao thừa.

Trong đó, nhiều tổ công tác thuộc Công an quận Hồng Bàng, Ngô Quyền tuần tra vũ trang, mật phục, chốt điểm, ngăn chặn, đấu tranh, trấn áp, xử lý các ổ nhóm, đối tượng có hành vi vi phạm.

Tại Hải Dương, các phòng nghiệp vụ và công an các huyện/thị/thành đã huy động cán bộ ứng trực 100% quân số đảm bảo ANTT, an toàn cho người dân vui chơi đón giao thừa.

Theo Công an Hải Dương, các phòng nghiệp vụ, công an các huyện/thị/thành đã huy động 100% quân số ứng trực. Các đơn vị, địa phương đã huy động cán bộ, lên phương án, chia ca, phân kíp tăng cường tuần tra, kiểm soát tình hình ANTT từng thôn, xóm, nhất là khoảng thời gian 22h đến 4h sáng hôm sau để phòng ngừa, ngăn chặn, trấn áp các loại tội phạm.

Lực lượng Cảnh sát quản lý hành chính về TTXH phối hợp với cơ sở chia thành nhiều tổ kiểm tra, tuyên truyền tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện về ANTT, không để các đối tượng lợi dụng khách sạn, nhà nghỉ, quán karaoke làm tụ điểm vi phạm.