Liên quan đến vụ "Công ty cổ phần Triệu nụ cười", Cơ quan An ninh điều tra CATP Hà Nội cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hồ Quốc Thân (SN 1992) trú tại huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An để điều tra về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và tội "Tàng trữ tiền giả"; đồng thời khởi tố một bị can khác về tội "Tàng trữ tiền giả".

Hồ Quốc Thân bị khởi tố

Theo điều tra ban đầu, Phòng An ninh kinh tế CATP Hà Nội phát hiện Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Triệu nụ cười có hành vi lừa đảo thông qua việc đưa thông tin không đúng sự thật về đồng tiền QFS TNCVN, kêu gọi nhà đầu tư “trợ duyên” số tiền 3,4 triệu đồng - 6 triệu đồng/ QFS với cá nhân và 39 - 52 triệu đồng/ QFS với doanh nghiệp, hứa hẹn nhiều lợi ích mà nhà đầu tư được hưởng khi tham gia vào hệ sinh thái Triệu nụ cười.

Tuy nhiên, số tiền của nhà đầu tư đã được thanh toán cho các khoản nợ của Hồ Quốc Thân, chi phí vận hành doanh nghiệp chứ không thực hiện được thỏa thuận trả cho cá nhân sở hữu QFS TNCVN số tiền 100 triệu đồng/ QFS TNCVN hoặc hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp 3 tỷ đồng đến 5 tỷ đồng/ QFS TNCVN.

Ngoài ra, để tạo niềm tin cho người dân, Hồ Quốc Thân xây dựng hình ảnh về một Tập đoàn an sinh, vì lợi ích của nhân dân nhằm tạo niềm tin cho khách hàng là cá nhân và doanh nghiệp bằng cách lập 27 cửa hàng dân sinh kinh doanh thực phẩm trên các tỉnh, thành phố như: Hà Nội, Hưng Yên, Huế, Bắc Ninh, Hải Phòng, Nam Định, Thái Nguyên, Thái Bình, Cần Thơ, Hà Nam, Thanh Hóa, Hải Dương, Nghệ An, Bắc Giang, Vĩnh Phúc, Nghệ An, Quảng Ninh, Phú Thọ.

Công ty phát hành “Thẻ an sinh” với số tiền trả trước 2,6 triệu đồng, trong thời gian 1 năm khách hàng có thể đến mua hàng ưu đãi, miễn phí với số tiền 500.000 đồng/ tuần (vào thứ Bẩy, Chủ nhật hàng tuần).

Thẻ không giới hạn về địa lý và có giá trị sử dụng sau 30 ngày kể từ khi mua thẻ. Số tiền mua thẻ được chuyển vào tài khoản ngân hàng của Công ty. Đến nay, Công ty đã phát hành được khoảng gần 20.000 thẻ dân sinh...

Thẻ An Sinh (ảnh cắt từ clip)

Để có thể bán được nhiều thẻ dân sinh cho người dân, Thân cũng tổ chức rất nhiều buổi livestream trên các nền tảng mạng xã hội như: Facebook, Youtube và có lịch họp Online trên môi trường Zoom với sự góp mặt của nhiều người đến từ các tỉnh, thành phố khác nhau, sử dụng lời giảng của Phật pháp để giới thiệu, đề cập đến câu chuyện an sinh và một lòng hướng thiện của Thân để lan tỏa thông tin về hoạt động của công ty tới nhiều người trong cộng đồng.

Hồ Quốc Thân khai nhận phát hành tổng số 5.000 đồng QFS TNCVN, đã có khoảng 4.000 đồng được cá nhân hoặc doanh nghiệp sở hữu. “Thân đã nhận tiền trợ duyên. Thân không có bất kỳ tài sản gì để bảo chứng (tài sản đảm bảo) cho đồng QFS TNCVN đã phát hành, nhưng luôn cho rằng “nhận tiền từ đồng QFS TNCVN này là để thử thách niềm tin và tìm kiếm con người phù hợp với công ty, cửa hàng dân sinh”.

Về số tiền khoảng gần 10 tỷ đồng mà đối tượng Thân đã trả lại tiền cho khoảng 129 cá nhân và doanh nghiệp, cơ quan điều tra xác định thực chất là lấy tiền của những người mua sau trả cho người mua trước, không kèm bất kỳ lợi ích nào.

Mục đích sử dụng 72 tờ tiền đô la Mỹ, được xác định là tiền giả

Công ty Cổ phần Triệu nụ cười đăng ký vốn điều lệ là 25 tỷ đồng, nhưng thực tế không có số vốn này bởi 2 cổ đông góp vốn cùng Thân chỉ là hình thức, không góp vốn thật. Bản thân Hồ Quốc Thân cũng chỉ có số vốn chưa đến 3 tỷ đồng.

Do đó, số tiền có được từ đồng QFS TNCVN, Thân chủ yếu sử dụng cho hoạt động của Công ty Cổ phần triệu nụ cười như thuê mặt bằng, thuê chỗ ở, trả lương nhân viên, nhập hàng và quảng cáo...

Quá trình mở niêm phong và kiểm tra dữ liệu điện tử tại Công ty Cổ phần Triệu nụ cười, cơ quan điều tra đã thu giữ tại công ty của Thân nhiều đồ vật, tài liệu và dữ liệu điện tử liên quan đến hoạt động của công ty.

Trong đó, cơ quan điều tra đã phát hiện và thu giữ trong két sắt tại phòng làm việc của Hồ Quốc Thân tổng số 72 tờ tiền đô la Mỹ, nghi là tiền giả. Cơ quan điều tra đã ra quyết định trưng cầu giám định và xác định số tiền này là giả.

Đối tượng khai được một người quen tặng làm kỷ niệm để lấy may và không được tiêu. Số tiền trên, Thân đã cho một số người trong công ty mỗi người một tờ cũng với cũng mục đích lấy may và không được tiêu.

Một trong số cửa hàng dân sinh kinh doanh thực phẩm trên các tỉnh (ảnh tư liệu)

Cơ quan An ninh điều tra CATP Hà Nội, thông báo, đề nghị các cơ quan, doanh nghiệp sở hữu đồng QFS TNCVN đến Cơ quan An ninh điều tra CATP Hà Nội trình báo trước ngày 31/3/2025; gặp điều tra viên Nguyễn Văn Cường. ĐT: 0692194085.