Nhiều lao động rời khỏi “thành phố lừa đảo” ở Campuchia sau khi trùm Chen Zhi bị bắt

Các công nhân chất hành lý lên xe, chuẩn bị rời khỏi một khu phức hợp bị nghi ngờ là trung tâm lừa đảo ở Sihanoukville, ngày 15/1/2026. (Ảnh: AFP)

Theo ghi nhận của hãng tin AFP, trong các ngày 15 - 16/1, nhiều người kéo theo vali, màn hình máy tính, đồ đạc cá nhân và cả thú nuôi, rời khỏi các sòng bạc và khu nhà kiên cố vốn bị nghi ngờ là "hang ổ lừa đảo". Tại khu Amber Casino ở Sihanoukville, dòng người liên tục lên các xe tuk-tuk, ô tô hạng sang và xe khách du lịch để rời đi trong bầu không khí căng thẳng.

Một công dân Trung Quốc giấu tên nói với phóng viên AFP rằng "hiện không còn nơi nào an toàn để làm việc". Những cảnh tượng tương tự cũng được ghi nhận tại nhiều khu phức hợp khác trên khắp Campuchia, trong bối cảnh chính phủ nước này tuyên bố tăng cường trấn áp ngành công nghiệp lừa đảo trực tuyến trị giá hàng chục tỷ USD.

Bên ngoài sòng bạc Jinbei, nơi hiện đang được cải tạo và là một phần của khu phức hợp bị nghi ngờ được xây dựng và điều hành bởi ông trùm Chen Zhi. (Ảnh: AFP)

Sihanoukville, với dày đặc sòng bạc và các tòa nhà cao tầng dang dở, lâu nay được xem là điểm nóng của các đường dây lừa đảo mạng. Từ khu vực Đông Nam Á, các nhóm tội phạm đã dụ dỗ nạn nhân toàn cầu vào những mối quan hệ tình cảm giả mạo hoặc đầu tư tiền điện tử, gây thiệt hại hàng chục tỷ USD mỗi năm. Theo ước tính của Văn phòng Liên hợp quốc về Ma túy và Tội phạm (UNODC), riêng tại Campuchia có ít nhất 100.000 người làm việc trong lĩnh vực này.

Việc tháo chạy diễn ra ngay sau khi Chen Zhi - doanh nhân gốc Trung Quốc, nhà sáng lập tập đoàn Prince Group - bị bắt và dẫn độ về Bắc Kinh gần đây. Chen cũng bị Mỹ truy tố với các cáo buộc gian lận và rửa tiền, đồng thời bị nhiều nước áp đặt trừng phạt. Trước đó, ông này bị cáo buộc điều hành nhiều khách sạn, sòng bạc tại Sihanoukville, bị cho là vỏ bọc cho mạng lưới tội phạm xuyên quốc gia.

Hình ảnh do Bộ Công an Trung Quốc công bố ngày 8/1/2026 cho thấy các nhân viên an ninh đang dẫn giải Chen Zhi xuống máy bay tại Bắc Kinh (Ảnh: AFP)

Thủ tướng Campuchia Hun Manet đã cam kết xóa bỏ toàn bộ các hoạt động lừa đảo mạng, trong khi Ủy ban chống lừa đảo quốc gia nước này cho biết đã đột kích 118 địa điểm và bắt giữ khoảng 5.000 người trong 6 tháng qua. Nhà chức trách Campuchia cũng yêu cầu giải thể ngân hàng Prince Bank và phong tỏa hoạt động mua bán tại một số dự án bất động sản cao cấp liên quan.