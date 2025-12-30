Nhiều lần vay tiền Thái Lan, Campuchia đã trả nợ cho Bangkok bao nhiêu trong gần 2 năm qua?

Theo Bộ Tài chính Campuchia (MEF), tính đến cuối quý 3/2025, nước này đang nợ Thái Lan 54,42 triệu USD, giảm nhẹ so với mức 54,53 triệu USD vào cuối năm 2024.

Từ tháng 1/2024 đến cuối quý 3/2025, Campuchia đã trả nợ hơn 10 triệu USD cho Thái Lan, bao gồm 8,6 triệu USD tiền gốc và 1,48 triệu tiền lãi, báo cáo cho biết.

Trong 9 tháng đầu năm nay, Campuchia đã trả nợ cho Thái Lan gần 4 triệu USD, gồm 3,39 triệu USD tiền gốc và 580.000 USD tiền lãi.

Trên thực tế, chính phủ Campuchia đã nhiều lần vay vốn từ Thái Lan để phát triển cơ sở hạ tầng.

Năm 2009, MEF đã ký một thỏa thuận vay vốn với Thái Lan trị giá hơn 1,4 tỷ baht để tài trợ cho việc sửa chữa Quốc lộ 68. Đây là tuyến đường chạy từ trạm kiểm soát biên giới Chong Chom đến tỉnh Oddar Meanchey, dài hơn 113 km.

Tuy nhiên, ngay sau đó, căng thẳng xung quanh đền Preah Vihear đã leo thang thành xung đột biên giới. Đáp lại, Campuchia đã yêu cầu rút khỏi thỏa thuận vay với lý do nước này có đủ nguồn lực. Trước đó, Thái Lan cũng đã hỗ trợ tài chính cho việc xây dựng Đường số 48 và Đường số 67 của Campuchia.

Tính đến cuối quý 3/2025, tổng nợ công nước ngoài của Campuchia là gần 12,49 tỷ USD, tăng từ mức 11,9 tỷ USD vào cuối năm 2024. Trong đó,

Các chủ nợ nước ngoài song phương lớn nhất của Campuchia tính đến tháng 9/2025 là: Trung Quốc (3,95 tỷ USD), Nhật Bản (1,39 tỷ USD), Hàn Quốc (754,67 triệu USD), Pháp (743,83 triệu USD), Thái Lan (54,6 triệu USD), Đức (22,27 triệu USD), Việt Nam (6,25 triệu USD) và Ấn Độ (5,88 triệu USD).

Theo MEF, trong cơ cấu nợ công, nợ song phương chiếm 60%, nợ đa phương chiếm 39%, trong khi 1% (128 triệu USD) là nợ trong nước.

Danh mục nợ bao gồm 46% bằng USD, 18% bằng Quyền rút vốn đặc biệt (SDR), 11% bằng yên Nhật, 10% bằng nhân dân tệ Trung Quốc, 8% bằng euro và 7% còn lại bằng nội tệ và các loại tiền tệ khác.

MEF cho biết tất cả các khoản vay đều có mức ưu đãi cao, với tỷ lệ trợ cấp trung bình khoảng 36%. Bộ lưu ý rằng tổng nợ công tương đương 18,4% GDP, thấp hơn đáng kể so với ngưỡng 40% được coi là đáng lo ngại.

Theo dự thảo luật do MEF công bố vào tháng trước, chính phủ Campuchia dự kiến sẽ vay hơn 3 tỷ USD từ các đối tác phát triển vào năm 2026 để tài trợ cho các dự án đầu tư công trọng điểm nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và năng suất dài hạn.

Theo đó, chính phủ sẽ được phép vay các khoản tín dụng trị giá 2,25 tỷ SDR, tương đương khoảng 3,1 tỷ USD. Nguồn tài chính này sẽ được đảm bảo dưới hình thức các khoản vay ưu đãi, với lãi suất thấp hơn thị trường và điều khoản trả nợ thuận lợi.

Chính phủ khẳng định vay vốn ưu đãi vẫn là công cụ chiến lược để hỗ trợ phát triển, đặc biệt là ở những khu vực mà đầu tư tư nhân còn hạn chế hoặc không khả thi về mặt thương mại.

Tham khảo: MEF, Khmertimes﻿