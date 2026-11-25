Cơ quan khí tượng vừa phát cảnh báo về đợt mưa lớn ở Trung Bộ từ tối 27/11 đến sáng 30/11, nguy cơ xảy ra ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 25/11, khu vực từ TP. Huế đến phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Mưa lớn sẽ tiếp diễn ở các khu vực trên trong đêm nay và sáng mai.

Đến chiều tối 27/11 đến sáng 30/11, khu vực từ TP. Huế đến TP. Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa có khả năng cao xuất hiện một đợt mưa lớn trên diện rộng, trọng tâm là TP. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai.

Ảnh minh họa (Nguồn: Báo Lao động).

Mưa lớn và mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc. Thông tin cảnh báo khu vực nguy cơ lũ quét, sạt lở đất thời gian thực được cung cấp trực tuyến trên trang thông tin điện tử của Cục Khí tượng Thủy văn tại địa chỉ: https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn và trong bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm 25 và ngày 26/11

Thời tiết Hà Nội đêm có mưa vài nơi; trưa chiều giảm mây trời nắng. Nhiệt độ từ 15-23 độ, tăng khoảng 1 độ so với hôm nay.

Phía Tây Bắc Bộ đêm có mưa vài nơi; trưa chiều giảm mây trời nắng. Nhiệt độ từ 10-22 độ.

Phía Đông Bắc Bộ đêm có mưa vài nơi; trưa chiều giảm mây trời nắng. Nhiệt độ từ 9-23 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vài nơi; Hà Tĩnh đến Quảng Trị đêm có mưa, mưa rào rải rác, sau có mưa vài nơi; riêng Tp. Huế đêm và sáng có mưa to đến rất to và dông, sau có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 17-24 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng Tp. Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi nhiều mây, đêm và sáng có mưa to đến rất to và dông, sau có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 22-32 độ.

Cao nguyên Trung Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ từ 18-31 độ.

Nam Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ từ 24-35 độ.