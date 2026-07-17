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Nhiều đài Mỹ từ chối phát trực tiếp bài phát biểu của Tổng thống Trump

Bình Giang
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CNN, ABC và NCC quyết định không phát trực tiếp bài phát biểu của Tổng thống Donald Trump vào khung giờ vàng tối 16/7 (sáng 17/7 giờ Việt Nam), trên các kênh chính của họ.

Tổng thống Donald Trump phát biểu tại Trường Cao đẳng chiến tranh Lục quân Mỹ ở Pennsylvania ngày 15/7. (Ảnh AP)

Quyết định này có thể khiến chính quyền Tổng thống Trump không hài lòng, trong bối cảnh truyền thông Mỹ vốn đang chịu sức ép chưa từng có.

Bài phát biểu dự kiến tập trung vào vấn đề an ninh bầu cử, vào thời điểm còn khoảng 4 tháng nữa sẽ diễn ra cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ quan trọng.

Các đài truyền hình có quyền quyết định nội dung họ phát sóng, dựa trên Tu chính án thứ nhất của Hiến pháp Mỹ. Tuy nhiên, theo thông lệ, các đài thường phát trực tiếp những bài phát biểu như vậy vì đây được xem là thông tin có ý nghĩa quan trọng đối với công chúng.

Chiều muộn 16/7, người phát ngôn của ABC News cho biết đài sẽ phát bài phát biểu của Tổng thống Trump trên nền tảng trực tuyến ABC News Live ABC News Radio , thay vì trên kênh truyền hình chính.

Theo nguồn tin, NBC News lên kế hoạch phát bài phát biểu trên dịch vụ phát trực tuyến miễn phí NBC News NOW , nhưng sẽ không phát trên kênh truyền hình chính.

CNN cho biết sẽ theo dõi bài phát biểu để cập nhật tin tức, đồng thời cung cấp tín hiệu phát trực tiếp trên trang web của hãng và nền tảng thuê bao CNN All Access .

Các nền tảng trực tuyến của ABC NBC thường chỉ thu hút lượng người xem bằng một phần nhỏ so với các kênh truyền hình truyền thống. Mạng kỹ thuật số của CNN cũng là dịch vụ trả phí, với lượng khán giả ít hơn nhiều so với kênh truyền hình cáp thông thường.

Nhà Trắng cho biết, bài phát biểu lần này của Tổng thống Trump dự kiến sẽ công bố thông tin tình báo nhạy cảm liên quan đến việc Trung Quốc có ý định hoặc khả năng can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2020 hay không - cuộc bầu cử mà ông Trump vẫn khẳng định đã bị “đánh cắp”.

Tuy nhiên, một số quan chức trong chính quyền hiện tại lo ngại những thông tin tình báo được thu thập và phân tích trong nhiệm kỳ đầu của ông có thể gây hiểu lầm.

Trong cuộc họp báo ngày 16/7, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết “rất có khả năng” ông Trump cũng sẽ đề cập đến tình hình Iran và nền kinh tế ngay phần đầu bài phát biểu, đồng thời có thể bàn đến nhiều chủ đề khác.

Bà nói đây là “lý do càng khiến” các đài truyền hình nên phát trực tiếp bài phát biểu và người dân Mỹ nên theo dõi.

Trong nhiều năm qua, ông Trump liên tục gieo rắc nghi ngờ về kết quả các cuộc bầu cử, nhiều lần tuyên bố thất bại của ông trước đối thủ Joe Biden trong cuộc bầu cử năm 2020 là do gian lận. Ông cũng nhiều lần khẳng định hình thức bỏ phiếu qua thư đầy rẫy gian lận, máy bỏ phiếu có thể bị thao túng và tình trạng người không phải công dân Mỹ đi bỏ phiếu diễn ra phổ biến.

Một số nghị sĩ Dân chủ, trong đó có Hạ nghị sĩ Alexandria Ocasio-Cortez, kêu gọi các đài truyền hình không phát bài phát biểu, cho rằng ông Trump nhiều khả năng sẽ lặp lại những cáo buộc đã bị bác bỏ.

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