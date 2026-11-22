Theo kết luận thanh tra, Tập đoàn TKV và các đơn vị thành viên quản lý, sử dụng 1.104 cơ sở nhà, đất. Tuy nhiên, còn một số cơ sở nhà, đất chưa hoàn thiện thủ tục pháp lý theo quy định; tòa nhà Trung tâm giao dịch Than - Khoáng sản tại Cầu Giấy (Hà Nội) cao 35 tầng hiện chưa được cấp "sổ đỏ".

Thanh tra Chính phủ vừa ra thông báo kết luận thanh tra công tác quản lý vốn và tài sản của nhà nước tại Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV).

Theo báo cáo của Tập đoàn TKV, đến cuối tháng 12/2024, các cơ sở nhà, đất do Tập đoàn TKV và các đơn vị thành viên quản lý, sử dụng thuộc địa bàn 22 tỉnh, thành, trong đó tập trung nhiều ở: Quảng Ninh, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Lào Cai, Cao Bằng, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Đắk Lắk, Lâm Đồng. Tổng diện tích đất trên 163,1 triệu m2, bao gồm 1.104 cơ sở nhà, đất.

Đến thời điểm hiện tại Tập đoàn TKV vẫn còn một số cơ sở nhà, đất chưa hoàn thiện thủ tục pháp lý theo quy định của Luật Đất đai năm 2013 và Luật Đất đai năm 2024 như: chưa có quyết định thuê đất, chưa được ký hợp đồng thuê đất, chưa có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Hợp đồng thuê đất mang tên đơn vị nhưng chưa chuyển đổi tên chủ sử dụng về Tập đoàn TKV, đất đã hết hạn thuê.

Tòa nhà Trung tâm giao dịch Than - Khoáng sản. Ảnh: Vinacomin Tower.

Theo kết luận thanh tra, công trình tòa nhà Trung tâm giao dịch Than - Khoáng sản tại Lô 22E3 Khu đô thị mới Cầu Giấy (trụ sở TKV) có giá trị đầu tư là 3.771 tỷ đồng (70% vốn chủ sở hữu và 30% vốn vay thương mại).

Công trình đã nghiệm thu đưa vào sử dụng từ tháng 9/2023. TKV đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính nộp tiền sử dụng đất với giá trị hơn 375 tỷ đồng.

Tới thời điểm thanh tra, Tập đoàn TKV chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản trên đất là chưa đúng theo quy định của Luật Đất đai.

Bên cạnh đó, việc sử dụng làm văn phòng của TKV và cho thuê đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận tại Quyết định số 1263/QĐ-TTg ngày 27/10/2013. Đến thời điểm tháng 3/2026, đã có 2/13 đơn vị thuộc Tập đoàn TKV và các đơn vị ngoài thuê văn phòng tại tòa nhà với tổng diện tích đã cho thuê là 21.388 m2 (68,23%) trên tổng diện tích dự kiến cho thuê 31.345 m2.

Sau hơn 2 năm đưa vào vận hành và sử dụng, dự án có tỷ lệ cho thuê lấp đầy 68,23% lớn hơn tỷ lệ lấp đầy theo dự kiến quý I/2026 (là 65%) được phê duyệt tại Quyết định số 387/QĐ-TKV ngày 29/02/2024 của Tập đoàn TKV.

Vẫn theo báo cáo của Tập đoàn TKV, sau thời điểm thanh tra 2 tháng (từ 3/2026 - 5/2026), có 4/13 đơn vị trong kế hoạch về làm việc tại trụ sở tòa nhà TKV, tỷ lệ lấp đầy tăng từ 21.388 m2 (68,23%) lên thành 27.074 m2 (86,4%), diện tích còn lại 4.271 m2 sẽ được bố trí cho một số công ty thành viên sau khi Tập đoàn TKV phải trả lại mặt bằng trụ sở tại 226 Lê Duẩn, Hà Nội nơi các công ty thành viên đang sử dụng.

Ngoài ra, giá dự kiến cho thuê mặt bằng văn phòng được TKV phê duyệt là 27,6 USD/tháng, thấp hơn 8,4 USD/tháng so với giá dự kiến tại dự án đầu tư được phê duyệt năm 2012 là 36 USD/tháng. Trên thực tế, giá cho thuê mặt bằng chỉ 27,28 USD/tháng.

Như vậy, giá cho thuê thực tế thấp hơn giá cho thuê mặt bằng được phê duyệt trong dự án đầu tư, cho thấy công tác dự báo diễn biến thị trường và quản trị giá khi lập dự án đầu tư còn hạn chế.

Thanh tra Chính phủ kiến nghị UBND TP Hà Nội hướng dẫn Tập đoàn TKV hoàn thiện các thủ tục pháp lý về đất đai và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản trên đất tại lô đất 22E3 khu đô thị mới Cầu Giấy.

Đối với Tập đoàn TKV chỉ đạo Ban quản lý dự án tòa nhà Vinacomin rà soát, hoàn thiện phương án sử dụng và khai thác tổng thể 2 tòa nhà (trụ sở tại Hà Nội và Quảng Ninh).

Đồng thời ưu tiên khai thác các khu vực có giá trị thương mại cao; chủ động điều chỉnh cơ chế, quy chế giá cho thuê phù hợp với diễn biến thị trường nhằm nâng cao hiệu quả khai thác tài sản, tăng diện tích sử dụng, lấp đầy, bảo đảm sử dụng tiết kiệm, hiệu quả.