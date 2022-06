Nhiều cô gái tổ chức tiệc "bay lắc" trong tiệm áo cưới

Ngày 18-6, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết phòng vừa phối hợp với Công an huyện Mang Thít và Công an xã Long Mỹ phát hiện, bắt quả tang hàng chục đối tượng sử dụng ma túy tập thể.

Các đối tượng sử dụng chất ma túy bị phát hiện, trong đó có nhiều cô gái. Ảnh: Công an Vĩnh Long

Trước đó, vào khoảng 6 giờ 30 phút ngày 17-6, lực lượng công an tiến hành kiểm tra, phát hiện nhiều đối tượng tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy bên trong một trong một tiệm áo cưới thuộc xã Long Mỹ, huyện Mang Thít. Tiệm này do Huỳnh Hữu Tài (31 tuổi) làm chủ.

Qua kiểm tra, công an phát hiện bên bên trong có 20 đối tượng gồm: 13 nam, 7 nữ, có độ tuổi từ 17-40 tuổi, ngụ tại các tỉnh: Vĩnh Long, Tiền Giang, Bến Tre và Đồng Nai đang tụ tập " bay lắc ", sử dụng trái phép chất ma túy.

Tang vật mà lực lượng công an thu giữ. Ảnh: Công an Vĩnh Long

Tại hiện trường, lực lượng thu giữ 2 đĩa bằng sứ có chứa chất bột màu trắng, nghi là chất ma túy và một số dụng cụ dùng để sử dụng ma túy. Qua test nhanh, 19 đối tượng dương tính với chất ma túy.

Bước đầu làm việc, đối tượng Huỳnh Hữu Tài khai nhận đã cho các đối tượng trên thuê địa điểm để sử dụng ma túy.