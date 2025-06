Nhiều cao tốc nối dài, SUV, xe điện, hybrid bùng nổ - Thời điểm 'vàng' để dòng lốp Michelin này ghi điểm với người Việt

Dưới đây là nội dung chương trình Trên Ghế 133 phát sóng ngày 19/6 trên HTV9

Tiêu điểm nóng Thị trường ô tô tháng 6 sôi động với loạt ưu đãi lớn, đặc biệt ở phân khúc xe gầm cao, nơi nhiều mẫu SUV đang được giảm giá tới hàng trăm triệu đồng Volkswagen Touareg đang là cái tên gây chú ý nhất khi được chào bán với mức ưu đãi tới 331 triệu đồng. Theo đó, bản Elegance hiện còn 2,368 tỷ đồng, bản Luxury là 2,768 tỷ đồng, mức giá thấp hơn rõ rệt so với các đối thủ như BMW X5, Audi Q7 hay Lexus RX trong cùng phân khúc SUV hạng sang cỡ trung. Ở nhóm MPV, Kia Carnival cũng đang giảm mạnh. Phiên bản máy xăng 3.5G Signature được một số đại lý điều chỉnh giá thực tế xuống còn 1,549 tỷ đồng, giảm 210 triệu đồng. New Carnival bản 2024 cũng có mức giảm khoảng 100 triệu đồng. Tuy nhiên, mức giá này của bản máy xăng vẫn kém hấp dẫn hơn hẳn bản máy dầu. Với Hyundai, hai mẫu SUV chủ lực là Santa Fe và Palisade tiếp tục nhận ưu đãi 100% lệ phí trước bạ trong tháng 6. Theo đó, khách hàng mua Hyundai Santa Fe sẽ tiết kiệm 106 - 163 triệu đồng, tuỳ từng phiên bản và khu vực đăng ký lăn bánh. Trong điều kiện tương tự, người mua Hyundai Palisade sẽ được nhận mức giảm 146-190 triệu đồng. Cuối cùng, mẫu xe Suzuki Jimny VIN 2024 cũng được giảm toàn bộ lệ phí trước bạ, tương đương 80 triệu đồng trong tháng 6. Một số đại lý còn bổ sung quà tặng và khuyến mãi thêm, nâng tổng ưu đãi lên đến hơn một trăm triệu đồng. Trên Ghế Nóng Trong phần Trên Ghế Đặc Biệt, hãy cùng gặp gỡ ngài Jason Tan, đại diện Michelin khu vực châu Á - Thái Bình Dương và anh Phạm Quang Đạt, chuyên gia sản phẩm Michelin Việt Nam để tìm hiểu những thông tin thú vị về dòng lốp vừa đạt giải lốp ô tô của năm 2025, Michelin Primacy 5.

Cảm ơn hai vị khách mời đã nhận lời tham dự chương trình Trên Ghế ngày hôm nay. Lời đầu tiên, tôi gửi lời chúc mừng tới Michelin đã đạt giải "Lốp Ô Tô của năm 2025" cho dòng phẩm Primacy 5.

Cảm ơn bạn. Michelin rất tự hào về điều này.

Dòng lốp Michelin Primacy 5 vừa giành giải thưởng “Lốp Ô Tô của năm 2025”. Đây là giải thưởng rất quan trọng trong ngành lốp, được đánh giá bởi các chuyên gia độc lập với những tiêu chí rất nghiêm ngặt và gắt gao. Vậy theo ngài, đâu là những yếu tố tiên quyết và cốt lõi giúp cho dòng sản phẩm này đạt được giải thưởng và chiếm được lòng tin của cả giới chuyên môn lẫn người tiêu dùng?

Yếu tố cốt lõi nằm ở khả năng duy trì hiệu suất toàn diện và cân bằng trên tất cả các phương diện. Michelin không đặt mục tiêu trở thành số một ở một lĩnh vực đơn lẻ, mà luôn hướng đến sự xuất sắc đồng đều. Đây cũng chính là điều mà người tiêu dùng thực sự mong đợi, một sản phẩm có thể đồng hành ổn định trên mọi cung đường, bất kể trong điều kiện đường khô ráo hay trơn ướt, và dù lốp còn mới hay đã mòn.

Điều đó bao gồm cả sự thoải mái khi lái, giảm tiếng ồn và độ rung. Đồng thời bao gồm tuổi thọ vượt trội, giúp xe di chuyển được quãng đường dài hơn. Và tất nhiên, không thể thiếu khả năng tiết kiệm nhiên liệu.

Thách thức lớn nhất trong việc phát triển lốp xe nằm ở chỗ, khi tập trung cải thiện một yếu tố, đôi khi phải đánh đổi hiệu suất hay một yếu tố khác. Nhưng với Primacy 5, nhờ vào những nỗ lực đáng kinh ngạc của đội ngũ Nghiên cứu và Phát triển, chúng tôi có thể nâng cao hiệu suất ở tất cả các phương diện, mà không cần phải đánh đổi.

Thông qua câu chuyện của ngài về lốp nói chung và Primacy 5 nói riêng, chúng ta có thể thấy lốp sẽ phản ánh được nhiều xu hướng của cuộc sống. Gần đây tất cả các công ty và đặc biệt là Michelin nói riêng đang theo đuổi phát triển bền vững. Vậy theo ngài, phát triển bền vững chỉ đơn giản là một xu hướng hay thực sự có ý nghĩa với người tiêu dùng?

Đây là chủ đề yêu thích của tôi. Ở Michelin, chúng tôi theo đuổi chiến lược “Tất cả đều bền vững".

Chiến lược phát triển của Tập đoàn Michelin tập trung vào việc cân bằng giữa Con người, Hiệu quả hoạt động và Hành tinh. Điều này định hình cho mọi hoạt động và là kim chỉ nam của chúng tôi mỗi ngày tại Michelin.

Chúng tôi tin rằng tương lai của hành tinh này là điều vô cùng quan trọng, và nó phụ thuộc vào cách chúng ta bảo vệ hành tinh và tài nguyên ngay từ hôm nay. Vì vậy, đối với chúng tôi, phát triển bền vững luôn là yếu tố cốt lõi trong mọi quyết định.

Đơn cử như trong hoạt động kinh doanh, chúng tôi đánh giá mọi tác động môi trường của sản phẩm xuyên suốt vòng đời. Từ khóa ở đây là "vòng đời", nghĩa là chúng tôi không chỉ tập trung vào bản thân chiếc lốp, mà đánh giá toàn bộ hành trình của sản phẩm: từ lúc còn là nguyên liệu, đến khâu sử dụng và cuối cùng là tái chế.

Ở mỗi giai đoạn trong vòng đời sản phẩm, chúng tôi đều tiến hành đánh giá 16 tác động môi trường khác nhau, được phân loại theo các nhóm chính như: Sức khỏe con người, Sử dụng nhiên liệu hóa thạch, Đa dạng sinh học và Biến đổi khí hậu. Nói cách khác, chúng tôi thực sự nghiên cứu toàn bộ chuỗi giá trị một cách toàn diện.

Michelin đánh giá tác động của lốp lên môi trường trong toàn bộ vòng đời sản phẩm. Ảnh: Michelin

Đối với Michelin, từ hơn 30 năm trước, chúng tôi đã bắt đầu đầu tư vào các giải pháp như vậy nhằm đóng góp tích cực cho môi trường.

Chúng tôi là một trong những đơn vị tiên phong thúc đẩy việc áp dụng các quy định nghiêm ngặt hơn trong ngành lốp xe. Tôi cho rằng đây là điều cần thiết. Đơn cử như quy định EPR tại Việt Nam về trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất và nhà nhập khẩu, buộc doanh nghiệp phải thu gom, tái chế sản phẩm sau khi hết vòng đời.

Chúng tôi hoan nghênh và tuân thủ Biện pháp E17 do Chính phủ Việt Nam ban hành, với mục tiêu giảm tiêu thụ nhiên liệu. Việc giảm tiêu thụ nhiên liệu không chỉ giúp tiết kiệm chi phí mà còn góp phần giảm lượng khí thải carbon quốc gia. Theo biện pháp này, đến năm 2030, chỉ những phương tiện tiêu thụ nhiên liệu trong khoảng từ 4,7 đến 6,4 lít cho mỗi 100 km mới được phép lưu hành trên thị trường.

Lốp xe đóng vai trò rất quan trọng ở đây. Vì lốp ảnh hưởng tới 20% mức tiêu thụ nhiên liệu của xe. Với Michelin, chúng tôi sẵn sàng vì các đối tác, vì khách hàng và vì thế hệ tương lai.

Lốp ảnh hưởng tới 20% mức tiêu thụ nhiên liệu của xe. Ảnh: Michelin

Vậy tất cả những việc làm này có khiến cho giá thành sản phẩm tăng lên hay không, thưa ngài?

Khi thiết kế một chiếc lốp, chúng tôi luôn hướng đến việc mang lại giá trị cao nhất trong suốt vòng đời sử dụng. Chúng tôi tập trung đầu tư vào nghiên cứu và phát triển, không chỉ về cải tiến về hiệu năng, mà còn cải tiến với mục tiêu: mỗi sản phẩm đưa ra thị trường phải mang lại sự an toàn cao hơn, độ bền vượt trội hơn và khả năng tiết kiệm nhiên liệu tốt hơn.

Cuối cùng, chúng tôi không chỉ đơn thuần sản xuất lốp xe, mà đang kiến tạo niềm tin và sự an tâm. Để làm được điều đó, Michelin phải mang đến sự tự tin tuyệt đối cho người tiêu dùng, người điều khiển xe trên mỗi hành trình, sao cho xứng đáng với khoản chi phí họ đã đầu tư.

Thưa anh Phạm Quang Đạt, có ý kiến cho rằng các sản phẩm lốp chỉ tốt ở giai đoạn đầu. Ở góc độ là một chuyên giả sản phẩm, anh nói gì về điều này?

Đầu tiên là tuổi thọ sản phẩm. Sản phẩm Michelin Primacy 5 có tuổi thọ cao hơn 24% so với lại các sản phẩm khác trên thị trường. Trên một chiếc xe du lịch có 4 lốp xe, 1 lốp tương đương 25%. Như vậy, nếu dùng hết vòng đời 4 lốp Michelin trên xe, người dùng đã tiết kiệm được 1 lốp.

Yếu tố thứ hai là lực cản lăn. Thông số này trên Michelin Primacy 5 đã giảm thấp hơn 13% so với các sản phẩm khác trên thị trường. Điều này giúp xe tiết kiệm được năng lượng hơn. Trong đó, năng lượng trên xe điện là nhiên liệu hay thời lượng sử dụng pin, trên xe động cơ đốt trong là tiết kiệm nhiên liệu.

Mỗi khi đi mua lốp xe, người tiêu dùng sẽ có nhiều băn khoăn bởi mỗi dòng xe từ sedan, MPV, CUV, SUV, bán tải đều có những yêu cầu khác nhau. Vậy với mỗi dòng xe như vậy, người dùng cần quan tâm đến tiêu chí gì khi mua lốp?

Tôi có thể lấy một ví dụ dễ hiểu là giống như chúng ta đi mua giày. Mỗi nhu cầu khác nhau như đi bộ, đi làm hàng ngày, đi trong văn phòng cần mua một đôi giày chuyên đi bộ. Điều này cũng tương tự với lốp xe. Chọn được một sản phẩm phù hợp với mục đích sử dụng là việc quan trọng.

Cụ thể, những mẫu sedan, MPV, CUV sử dụng khung gầm liền khối thường chủ yếu đi trong đô thị, đường trường, đường cao tốc. Lúc này, độ êm ái của lốp, khả năng cách âm độ an toàn là điều quan trọng. Và lốp Michelin Primacy 5 là sản phẩm không thể phù hợp hơn.

Trong khi đó, xe SUV đa dụng có kích thước to lớn hơn, gầm cao nên cần một sản phẩm có tải trọng lớn. Ngoài ra, lốp cũng cần có chiều cao lớn hơn để hấp thụ lực tốt hơn giúp xe êm hơn. Sản phẩm chuyên dụng dành cho dòng SUV là Michelin Primacy SUV+, Michelin Pilot Sport SUV và Michelin LTX Trail cho những nhu cầu đi đường khó hơn.

Tại Việt Nam, xu hướng xe xanh (xe hybrid và xe điện) đang bùng nổ. Với các dòng xe này, Michelin đang đáp ứng như thế nào?

Xe điện có 4 đặc điểm chính. Thứ nhất là khối lượng xe nặng vì có thêm bộ pin. Thứ hai, mô-men xoắn của xe điện rất lớn, nhất là ở thời điểm bắt đầu chuyển động và tăng tốc. Thứ ba, xe điện êm, tiếng ồn nhỏ. Thứ tư, xe điện luôn có thời lượng sử dụng pin cho một lần sạc.

Với Michelin Primacy 5, đây là sản phẩm có khả năng chịu tải trọng rất lớn, hoàn toàn phù hợp với tất cả cái xe điện thuộc phân khúc sedan, MPV, CUV. Michelin Primacy 5 sử dụng hợp chất cao su hoàn toàn mới, giúp tối ưu hóa và rút ngắn quá trình mài mòn. Chúng ta biết rằng, khi lốp bị mài mòn sẽ sinh ra một lượng hạt mài mòn ảnh hưởng đến môi trường.

Về độ ồn, Michelin Primacy 5 sử dụng công nghệ thanh chống ồn thế hệ thứ 3, giúp lực được phân bổ đều trên bề mặt. Công nghệ này cũng giúp đảm bảo khi lốp chuyển động, các khối gai không bị va chạm vào nhau giảm tối thiểu tiếng ồn.

Những điều trên đặc biệt phù hợp với xe điện.

Lốp Michelin Primacy 5 có khả năng chịu tải lớn, sử dụng hợp chất cao su mới giúp làm chậm quá trình mài mòn. Ảnh: Michelin

Cảm ơn anh Đạt rất nhiều vì những thông tin về mặt kỹ thuật. Tôi từng có cơ hội tham dự lễ ra mắt Primacy 5 này tại Thái Lan. Qua các bài thử nghiệm khác nhau và so sánh với các sản phẩm khác, tôi cảm thấy việc cầm lái xe sử dụng lốp Michelin Primacy 5 rất an toàn mà vẫn “vui vẻ”. Vì thế, dòng Primacy 5 rất xứng đáng với giải thưởng “Lốp ô tô của năm - Tire of the Year” năm 2025.

Vậy thưa ngài Jason Tan. Giải thưởng mà Primacy 5 nhận được có ý nghĩa như thế nào đối với thị trường Việt Nam?

Tôi nghĩ đây chính là thời điểm phù hợp nhất để Primacy 5 tiếp cận thị trường Việt Nam. Từ nay đến cuối năm 2025, mạng lưới đường cao tốc tại Việt Nam dự kiến sẽ đạt khoảng 3.000 km, điều này sẽ tiếp tục thúc đẩy mở rộng hạ tầng giao thông và kéo theo nhu cầu tăng cao đối với các dòng xe du lịch, Crossover và SUV.

Tính đến cuối tháng 4 năm nay, so với cùng kỳ năm ngoái, phân khúc Crossover và SUV đã chiếm khoảng 40 - 45% tổng lượng xe tại Việt Nam. Bên cạnh đó, xu hướng sử dụng xe điện cũng đang tăng trưởng cực kỳ nhanh chóng tại thị trường Việt Nam hiện nay.

Tôi tin rằng đến hết năm 2025, xe điện sẽ chiếm khoảng 30 - 35% thị trường ô tô tại Việt Nam. Tương tự với xe hybrid, chỉ tính riêng 4 tháng đầu, doanh số đã tăng tới 82% so với cùng kỳ năm ngoái.

Đối với Việt Nam và đối với tất cả các dòng xe mà chúng ta vừa nhắc đến đều đòi hỏi lốp có hiệu suất cao. Và đó chính là lý do Primacy 5 trở nên phù hợp cho thị trường Việt Nam lúc này.

Cảm ơn ngài Jason Tan và anh Phạm Quang Đạt về những chia sẻ này.

