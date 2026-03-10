Nhiều bệnh nhân để lại thư sau khi xuất viện: Họ đã viết gì?

Sau mỗi ca phẫu thuật hay những ngày điều trị dài đằng đẵng, điều còn lại trong ký ức của nhiều bệnh nhân không chỉ là kết quả điều trị, mà là những khoảnh khắc được chăm sóc, được lắng nghe và được trao thêm hy vọng.

Ở đó, những lá thư cảm ơn được viết ra – giản dị nhưng đầy cảm xúc – như cách người bệnh gửi lại lòng biết ơn dành cho những người đã đồng hành cùng họ trong thời khắc khó khăn nhất.

Khoảnh khắc xúc động trước phòng mổ

Bệnh nhân N.T.X.N, điều trị tại khoa Hậu môn – Trực tràng, vẫn nhớ rõ buổi sáng trước khi bước vào phòng phẫu thuật.

Trong khu vực chờ, bệnh nhân nhìn thấy rất nhiều người bệnh đến từ nhiều tỉnh thành khác nhau. Mỗi người mang theo một câu chuyện, một nỗi lo riêng. Có cặp vợ chồng trẻ từ Đồng Tháp đã rong ruổi hơn một năm trời để điều trị căn bệnh hiểm nghèo. Họ lặng lẽ ngồi cạnh nhau, ánh mắt vẫn ánh lên sự kiên trì và hy vọng.

Giữa không gian ấy, các điều dưỡng liên tục di chuyển giữa các phòng bệnh, tất bật nhưng vẫn kiên nhẫn hướng dẫn từng người bệnh. Không ít người nóng ruột vì phải chờ đợi, nhưng các nhân viên y tế vẫn nhẹ nhàng giải thích, trấn an.

Bệnh nhân thiện cảm với sự chăm sóc chu đáo của y bác sĩ bệnh viện (ảnh: BVCC).

Khi bước vào phòng mổ, điều khiến cô N bất ngờ là sự bình tĩnh và ân cần của ekip y tế. Từng bước chuẩn bị đều được giải thích rõ ràng: từ việc tiêm thuốc, gây mê đến các thao tác phẫu thuật. Những lời nói nhẹ nhàng ấy khiến nỗi lo lắng dần tan đi.

"Ngay trước khi phẫu thuật, tôi đã bật khóc", cô N chia sẻ. Nhưng đó không phải là nỗi sợ, mà là cảm giác xúc động khi nhận ra mình đang được quan tâm và chăm sóc tận tình.

Hành trình "tái sinh" của một em bé

Không chỉ người lớn, nhiều bệnh nhi cũng tìm lại cuộc sống mới sau những ca điều trị đầy thử thách.

Gia đình bé D.H.K.T là một trong những trường hợp đặc biệt. Từ một đứa trẻ mắc bệnh gan nguy hiểm, em đã được ghép gan thành công và bắt đầu một cuộc sống hoàn toàn khác.

Theo chia sẻ của gia đình, ca ghép gan diễn ra sau hơn 10 ngày chuẩn bị gấp rút. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy, gia đình nhận được rất nhiều sự hỗ trợ từ phía bệnh viện, ban lãnh đạo cũng như các bác sĩ tham gia ca ghép, từ động viên tinh thần đến hỗ trợ về tài chính.

Điều khiến gia đình xúc động nhất không chỉ là trình độ chuyên môn của đội ngũ y bác sĩ, mà còn là sự tận tâm trong suốt quá trình điều trị. Nhờ hệ thống cơ sở vật chất hiện đại cùng quá trình chăm sóc sát sao, hai mẹ con đã hồi phục nhanh chóng sau ca đại phẫu.

Gia đình bé gọi nơi đây bằng một cái tên rất đặc biệt: "ngôi nhà chung ghép gan" .

Trong suốt 22 ngày điều trị xa cha mẹ, bé sống trong sự chăm sóc và yêu thương của các bác sĩ, điều dưỡng. Với gia đình, đó là quãng thời gian không thể nào quên – nơi con gái họ được "tái sinh" và bắt đầu một cuộc đời mới.

Ca mổ cấp cứu cuối tuần

Một câu chuyện khác đến từ bệnh nhân N.T.H.T – người phải nhập viện và phẫu thuật cấp cứu vào cuối tuần.

Trong tình huống khẩn cấp, mọi quy trình chuẩn bị vẫn diễn ra nhanh chóng, chính xác và chuyên nghiệp. Ca phẫu thuật được tiến hành ngay trong ngày, giúp người bệnh vượt qua thời điểm nguy hiểm.

Sau ca mổ, bệnh nhân được chăm sóc tại khu hồi tỉnh với sự theo dõi liên tục của bác sĩ và điều dưỡng. Từng liều thuốc, từng bước chăm sóc đều được thực hiện cẩn thận.

Điều khiến người bệnh nhớ nhất không phải là ca phẫu thuật, mà là thái độ thân thiện và tận tâm của đội ngũ y tế.

"Từ bác sĩ phẫu thuật, ekip gây mê cho đến điều dưỡng trực, ai cũng nhẹ nhàng và luôn hỏi han tình trạng của tôi", bệnh nhân T chia sẻ.

Bức tranh của bệnh nhi K.T gửi tặng các y bác sĩ.

Những lá thư cảm ơn sau ngày xuất viện

Giống như nhiều bệnh nhân khác, B.T.A.M - người vừa xuất viện sau thời gian điều trị bệnh tiêu hóa - đã để lại một lá thư cảm ơn gửi đến bệnh viện.

Trong thư, bệnh nhân bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới PGS.TS.BS Võ Duy Thông – người trực tiếp theo dõi và điều trị.

Theo chia sẻ của người bệnh, sự tận tâm của bác sĩ không chỉ thể hiện ở việc đưa ra phác đồ điều trị chính xác, mà còn ở những lời động viên, trấn an khi bệnh nhân lo lắng về tình trạng bệnh.

Bên cạnh đó, các bác sĩ trẻ và điều dưỡng tại khoa luôn theo sát, hỏi han và hỗ trợ trong suốt thời gian nằm viện. Chính sự quan tâm ấy giúp bệnh nhân cảm thấy yên tâm và tin tưởng hơn trong quá trình điều trị.

Nơi bệnh nhân gửi lại " một phần trái tim "

Mỗi bệnh nhân đến với bệnh viện mang theo một câu chuyện riêng. Người trải qua ca phẫu thuật lớn, người bước qua ranh giới sinh tử, người đơn giản chỉ là những ngày điều trị mệt mỏi.

Nhưng khi rời viện, nhiều người đều có chung một cảm xúc: sự biết ơn .

Với họ, nơi đây không chỉ là bệnh viện mà còn là nơi họ tìm thấy sự bình an trong những giai đoạn khó khăn nhất của cuộc đời.

Từ những ca ghép tạng phức tạp, những ca phẫu thuật cấp cứu đến sự chăm sóc thầm lặng của các điều dưỡng, tất cả đã góp phần tạo nên hình ảnh một bệnh viện không chỉ vững vàng về chuyên môn mà còn giàu lòng nhân ái.

Và đôi khi, điều khiến bệnh nhân nhớ mãi sau khi rời viện không chỉ là một ca mổ thành công, mà là cảm giác được lắng nghe, được chăm sóc và được trao thêm hy vọng.

Bệnh nhân N xúc động chia sẻ: "Xin gửi một trái tim nơi đây (bệnh viện)", để tỏ lòng biết ơn các bác sĩ của bệnh viện.



