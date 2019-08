Nhiệt độ trên xe hơi là bao nhiêu nếu đóng kín cửa để ngoài trời?

Ai cũng biết một chiếc xe hơi đóng kín để ngoài trời nắng nóng sẽ biến thành một cái lò thiêu. Nhưng mất bao lâu để nhiệt độ trong xe hơi có thể giết chết người?

Mỗi năm, ở Mỹ trung bình có 37 đứa trẻ tử vong do bị để quên trong xe hơi, theo một nghiên cứu mới nhất được xuất bản hồi tháng 5 trên tạp chí Temperature.

Các phát hiện trong nghiên cứu này kết luận: Trong vòng 1 giờ, nhiệt độ trong một chiếc xe hơi đỗ ngoài trời ở khu vực chiếu nắng có thể đạt tới 47 độ C.

Khu vực bảng điều khiển của xe thậm chí còn nóng hơn - trung bình 69 độ C, phần tay lái có thể đạt tới 53 độ C, phần ghế ngồi trung bình 51 độ C.

Xe hơi được đỗ trong bóng râm vào một ngày nắng nóng có nhiệt độ thấp hơn nhưng vẫn là mức nhiệt độ gây thiêu đốt. Sau 1 giờ, xe đạt nhiệt độ trung bình 38 độ C, phần bảng điều khiển 48 độ C, phần tay lái 42 độ C, khu vực ghế ngồi 41 độ C.

Nhiệt độ của các bộ phận trên xe hơi nếu đỗ ngoài trời dưới nhiệt độ gần 38 độ C trong vòng 1 giờ.





‘Khi quay trở lại chiếc xe đỗ dưới thời tiết nắng nóng, thậm chí chúng ta còn không thể chịu nổi khi chạm vào tay lái’ - nhà nghiên cứu Nancy Selover, một nhà khí hậu học ở ĐH Bang Arizona cho hay.

‘Hãy tưởng tượng điều gì sẽ xảy ra khi một đứa trẻ bị nhốt trong xe’ - bà nói.

Bà Selover cho rằng, bất cứ ai ngồi trên một chiếc xe như vậy cũng có thể dẫn đến say nắng, thậm chí là gây tử vong.

Khó có thể nói chính xác trong bao lâu thì những tình trạng này sẽ xảy ra với người ngồi trong xe vì nó còn phụ thuộc vào tuổi tác, cân nặng và tình trạng cơ thể của người đó. Nhưng hầu hết các trường hợp xảy ra khi nhiệt độ cơ thể đạt 40 độ C.

Để tìm hiểu chính xác hơn, các nhà nghiên cứu đã sử dụng dữ liệu để thử nghiệm giả thuyết với một cậu bé 2 tuổi. Khi bị mắc kẹt trong xe hơi đóng kín đỗ ở khu vực nắng nóng, đứa trẻ này sẽ bị say nắng trong vòng 1 giờ đồng hồ. Nếu xe được đỗ ở bóng râm vào một ngày nắng, hiện tượng này sẽ xảy ra trong vòng 2 giờ đồng hồ.

‘Chúng tôi hi vọng nghiên cứu này có thể làm tăng nhận thức và phòng ngừa say nắng ở trẻ em, cũng như thúc đẩy việc áp dụng công nghệ trên xe để cảnh báo cha mẹ khi trẻ bị để quên trên xe’ – Jennifer Vanos, Trợ lý giáo sư về khí hậu và sức khoẻ con người ở ĐH California, San Diego cho hay.