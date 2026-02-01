Nhi Katy nói gì khi được so sánh với đả nữ Ngô Thanh Vân?

Sau một thời gian "ở ẩn" để để học hỏi và hoàn thiện bản thân, Nhi Katy chính thức trở lại đường đua nghệ thuật khi cùng lúc góp mặt trong hai bộ phim điện ảnh đang chiếu rạp là Chiến Nam: Ve Sầu Thoát Xác và Bố Già Trở Lại. Trước đó, nữ diễn viên từng tham gia và gây ấn tượng mạnh với hai dự án điện ảnh khác gồm Thám Tử Henry và Táo Quậy .

Việc có hai bộ phim ra rạp cùng thời điểm đầu năm 2026 được xem là dấu mốc quan trọng, cho thấy sự trở lại nghiêm túc và quyết tâm của Nhi Katy sau quãng thời gian vắng bóng khỏi màn ảnh rộng.

Nhi Katy tại buổi ra mắt phim.

Được khen ngợi với vai diễn hành động trong Bố Già Trở Lại, Nhi Katy vẫn giữ thái độ khiêm tốn khi cho rằng bản thân còn nhiều điều cần học hỏi. Trước những so sánh với "đả nữ" Ngô Thanh Vân, nữ diễn viên thẳng thắn nhìn nhận đây là sự so sánh khập khiễng bởi đàn chị đã có vị trí vững vàng và dấu ấn riêng trong dòng phim hành động Việt Nam.

Nhi Katy (tên thật Đinh Ngọc Kiều Nhi, sinh năm 1993) là gương mặt hoạt động bền bỉ trong lĩnh vực nghệ thuật, tốt nghiệp Đại học Sân khấu – Điện ảnh và được đào tạo bài bản về diễn xuất. Bên cạnh nền tảng chuyên môn, cô còn sở hữu Huy chương Vàng Bóng rổ Toàn quốc, mang lại lợi thế rõ nét về thể lực, tinh thần kỷ luật, đồng thời tạo tiền đề để theo đuổi dòng phim hành động – thể loại mà Nhi Katy đặc biệt đam mê.

Nhan sắc ngày càng xinh đẹp của Nhi Katy.

Ngoài phim chiếu rạp, ở mảng sitcom và web drama, Nhi Katy từng ghi dấu ấn với khán giả trẻ qua nhiều dự án quen thuộc như Kim Chi – Cà Pháo (Tiệm Bánh Hoàng Tử Bé 3) , LalaSchool , Bạn Gái Tôi Trùm Trường , Thợ Săn Học Đường , Vệ Thần Tình Yêu … Cô cũng góp mặt trong các phim truyền hình như Máu Chảy Về Tim , Xuân Hạ Thu Đông , Hoa Trong Bão , Tình Yêu Lừa Dối , đồng thời phát hành một số sản phẩm âm nhạc như Xin Anh Đừng Đi , Swag Girl .

Trước khi tập trung mạnh cho diễn xuất, Nhi Katy từng là gương mặt đại diện của nhiều thương hiệu tiêu dùng và nhãn hàng dành cho giới trẻ, đồng thời tham gia các dự án điện ảnh như Cung Đường Thảm Khốc , Lối Thoát , Nhà Không Có Mẹ Chồng …

Hơn một thập kỷ theo nghề nhưng không chọn con đường bứt phá ồn ào, Nhi Katy kiên định với hướng đi chậm mà chắc, đặt sự bền vững và chiều sâu nghề nghiệp làm ưu tiên. Sự trở lại lần này không chỉ đánh dấu cột mốc sau 4 năm tạm lắng, mà còn là bước chuẩn bị cho loạt dự án phim hành động sắp ra mắt, như một lời tri ân gửi tới khán giả đã luôn đồng hành và ủng hộ cô suốt chặng đường nghệ thuật.