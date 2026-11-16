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Nhảy xuống hồ cứu em trai, người đàn ông tử vong thương tâm

Thái Lâm
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Thấy em trai trượt chân rơi xuống hồ nước ở Lâm Đồng, người anh lập tức nhảy xuống cứu. Dù đưa được em vào bờ an toàn, người anh không may bị đuối nước tử vong.

Ngày 16/11, lãnh đạo UBND xã Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước tại hồ Nam Sơn khiến anh D.Đ.P. (sinh năm 1995, trú tại xã Hiệp Thạnh, tỉnh Lâm Đồng) tử vong.

- Ảnh 1.

Hồ Nam Sơn, nơi xảy ra sự việc.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 23h ngày 15/11, anh P. cùng em trai là D.Q.Đ. (sinh năm 2004) đến khu vực hồ Nam Sơn vui chơi.

Trong lúc di chuyển ven hồ, anh Đ. không may trượt chân và ngã xuống nước. Phát hiện sự việc, anh P. lập tức nhảy xuống hồ cứu em. Sau khi đẩy được em trai vào bờ an toàn, anh P. không may bị đuối nước và mất tích.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng xã Đức Trọng phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương đến hiện trường và tổ chức tìm kiếm nạn nhân.

Ngay trong đêm, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể anh P., đưa lên bờ và bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

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