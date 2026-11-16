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Xác định chủ chiếc xe ô tô con mất lái lao xuống hồ

Trang Anh
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Khoảng 7h15 cùng ngày, người dân phát hiện một ô tô nhãn hiệu VinFast, màu trắng, biển kiểm soát 79A-xxxxx nằm dưới hồ nên trình báo cơ quan Công an.

Thông tin từ Công an thành phố Đồng Nai sáng nay, ngày 15/11/2026, cho hay, Công an phường Trị An đang phối hợp với đơn vị chức năng xác minh, làm rõ vụ một ô tô 4 chỗ bất ngờ lao xuống hồ nước gần đường ĐT761, thuộc tổ 25, khu phố Mã Đà.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 7h15 cùng ngày, người dân phát hiện một ô tô nhãn hiệu VinFast, màu trắng, biển kiểm soát 79A-xxxxx nằm dưới hồ nên trình báo cơ quan Công an.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Trị An nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp với Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Phòng Cảnh sát giao thông tổ chức triển khai phương án trục vớt phương tiện.

- Ảnh 1.

Cơ quan công an trục vớt chiếc xe ô tô lên - Ảnh: Công an Đồng Nai

- Ảnh 2.

Chiếc xe mất lái lao xuống hồ - Ảnh: Công an Đồng Nai

Qua xác minh ban đầu, đến khoảng 8h40, anh N.V.T. (SN 1983, đăng ký thường trú tại tỉnh Khánh Hòa) và chị N.T.T. (SN 1985, đăng ký thường trú tại TP Hồ Chí Minh) đã đến nhận là chủ phương tiện. Hai người cho biết, nguyên nhân khiến ô tô rơi xuống hồ là do xe bị mất lái.

Vụ việc không ghi nhận thiệt hại về người. Phương tiện đã được trục vớt thành công. Công an phường Trị An đang tiếp tục xác minh, làm rõ nguyên nhân và các tình tiết liên quan.

Công an kiểm tra 9 cơ sở kinh doanh dịch vụ
- Ảnh 3.CSGT đề nghị 435 chủ xe trong danh sách nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày ra thông báo, thông tin vi phạm sẽ được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Cục CSGT.

Tags

Đồng Nai

Công an phường Trị An

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