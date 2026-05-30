HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Nhảy xuống đài phun nước nổi tiếng tại Rome để quay TikTok, nữ du khách đối mặt hình phạt bị cấm cửa vĩnh viễn

Phạm Trang
|

Nữ TikToker người Paraguay đang vấp phải làn sóng chỉ trích dữ dội sau khi nhảy xuống đài phun nước Trevi nổi tiếng ở Rome để quay video đăng mạng xã hội. Hành động này không chỉ vi phạm quy định bảo tồn di tích mà còn có thể khiến cô bị cấm đặt chân tới địa danh nổi tiếng này vĩnh viễn.

Vụ việc nhanh chóng thu hút sự chú ý quốc tế sau khi đoạn video lan truyền mạnh trên mạng xã hội. Trong clip, nữ TikToker bước xuống làn nước bên trong đài phun nước Trevi, còn chồng cô đứng phía trên quay lại toàn bộ sự việc để đăng tải làm “content”.

Ban đầu, nhiều bài đăng cho rằng cô là người Colombia, tuy nhiên phần ghi chú trên nền tảng X sau đó đã đính chính cô đến từ Paraguay.

Clip ghi lại sự việc

Đoạn video lập tức gây phẫn nộ với nhiều người dùng mạng. Không ít ý kiến cho rằng đây là hành động thiếu tôn trọng một công trình văn hóa lịch sử nổi tiếng của Italy chỉ để câu tương tác trên mạng xã hội. Nhiều bình luận cũng chỉ trích xu hướng ngày càng nhiều du khách bất chấp quy định để tạo nội dung viral tại các địa điểm di sản.

Việc người chồng đứng quay video càng khiến làn sóng phản ứng dữ dội hơn. Nhiều người cho rằng đây là ví dụ điển hình cho kiểu “săn content”, bất chấp hậu quả để thu hút lượt xem và sự chú ý trên mạng.

Đài phun nước Trevi là một trong những biểu tượng nổi tiếng nhất của Rome, đồng thời cũng là địa điểm du lịch đông khách bậc nhất Italy. Công trình mang phong cách Baroque này được hoàn thành vào thế kỷ 18 và hiện được bảo vệ nghiêm ngặt nhằm tránh tình trạng hư hại do lượng khách quá đông cũng như các hành vi phản cảm.

Theo quy định của chính quyền Rome, bất kỳ ai bước xuống khu vực nước bên trong đài phun nước đều có thể bị phạt 500 euro (khoảng 15 triệu đồng). Ngoài tiền phạt, người vi phạm còn có nguy cơ bị cấm quay lại địa điểm này trong tương lai.

Các báo cáo cho biết nữ TikToker trong vụ việc lần này có thể đối mặt với lệnh cấm vĩnh viễn, tùy theo đánh giá của cơ quan chức năng. Dù không phải mọi trường hợp đều bị cấm suốt đời, giới chức Italy trước đây từng áp dụng biện pháp mạnh nhằm răn đe những hành vi gây ảnh hưởng tới các điểm du lịch lịch sử nổi tiếng.

Sự việc lần này tiếp tục làm dấy lên tranh cãi về tình trạng du khách tạo nội dung mạng xã hội bất chấp quy định tại các di sản văn hóa ở châu Âu. Nhiều địa điểm nổi tiếng thời gian gần đây liên tục ghi nhận các vụ trèo rào, xâm nhập khu vực cấm hoặc thực hiện hành động nguy hiểm chỉ để quay video đăng mạng.

Nguồn: IBT

Từ Rằm tháng 4 âm có 4 con giáp lội ngược dòng ngoạn mục, tài chính sang trang, cuộc sống viên mãn
Tags

TikToker

Đài phun nước

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Chính thức: Vận hành những cây số đầu tiên của cao tốc ‘rừng - biển’ đẹp hàng đầu Việt Nam

Chính thức: Vận hành những cây số đầu tiên của cao tốc ‘rừng - biển’ đẹp hàng đầu Việt Nam

01:20
Khám xét khẩn cấp nơi làm việc, bắt giam Chủ tịch HĐQT Vũ Hoàng Long SN 1984 và 16 'đàn em'

Khám xét khẩn cấp nơi làm việc, bắt giam Chủ tịch HĐQT Vũ Hoàng Long SN 1984 và 16 'đàn em'

01:31
Chính thức: Cây cầu thép nhiều tuổi nhất Việt Nam đã trở lại với 'diện mạo mới' từ hôm nay

Chính thức: Cây cầu thép nhiều tuổi nhất Việt Nam đã trở lại với 'diện mạo mới' từ hôm nay

01:02
Sẵn sàng khoan xuyên núi ở dự án hầm 3.300 tỷ đồng cao nhất Việt Nam, chinh phục 'vua đèo' chỉ 11 phút

Sẵn sàng khoan xuyên núi ở dự án hầm 3.300 tỷ đồng cao nhất Việt Nam, chinh phục 'vua đèo' chỉ 11 phút

01:38
2 kẻ nổ súng bắn chết người nước ngoài giữa trung tâm TP.HCM khai gì về người đứng sau ra lệnh?

2 kẻ nổ súng bắn chết người nước ngoài giữa trung tâm TP.HCM khai gì về người đứng sau ra lệnh?

01:45
Khoảnh khắc cảnh sát đột kích quán bar lúc rạng sáng, các đối tượng cầm đầu bị bắt là ai?

Khoảnh khắc cảnh sát đột kích quán bar lúc rạng sáng, các đối tượng cầm đầu bị bắt là ai?

01:02
"Siêu tiến độ" sân vận động lớn nhất thế giới ở Hà Nội: Sẽ xác lập kỷ lục về thời gian thi công?

"Siêu tiến độ" sân vận động lớn nhất thế giới ở Hà Nội: Sẽ xác lập kỷ lục về thời gian thi công?

01:06
Lời khai của Nguyễn Công Đức Thắng SN 2001 về hành vi gây phẫn nộ: Lái ô tô cán qua người khác rồi bỏ chạy

Lời khai của Nguyễn Công Đức Thắng SN 2001 về hành vi gây phẫn nộ: Lái ô tô cán qua người khác rồi bỏ chạy

01:02
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại