Nhà văn Nguyễn Hải Triều nói về cám dỗ showbiz, nhắn nhủ tân Hoa hậu Sinh viên Hòa bình Việt Nam

Sau hơn 1 tháng tranh tài, hành trình Hoa hậu Sinh viên Hòa bình Việt Nam 2025 khép lại với chiến thắng thuộc về Nguyễn Phương Thanh đến từ Trường đại học Đại Nam. Kết quả này nhận được sự đồng tình của đông đảo khán giả bởi từ đầu cuộc thi, cô gái này đã là ứng viên nổi bật, ghi điểm bởi nhan sắc rạng rỡ cùng nền tảng tri thức tốt.

Trong vai trò ban giám khảo, nhà văn - đạo diễn Hải Triều có dịp đồng hành với các ứng viên Hoa hậu Sinh viên Hòa bình Việt Nam 2025 từ những ngày đầu. Nhờ vậy, anh dành thời gian quan sát, đánh giá các thí sinh một cách toàn diện để đưa ra kết quả công tâm.

Nhà văn Nguyễn Hải Triều.

Hoa hậu Sinh viên Hòa bình Việt Nam Nguyễn Phương Thanh.

Hải Triều nói từ đầu anh ấn tượng với Hoa hậu Nguyễn Phương Thanh vì vẻ đẹp rạng rỡ. "Dù không sở hữu chiều cao quá lý tưởng như một top model nhưng bạn lại có gương mặt rất thương mại, có thể phù hợp với nhiều nhãn hàng trong việc quảng cáo. Với vẻ đẹp ngọt ngào này, bạn rất phù hợp để trở thành một diễn viên trong tương lai".

Tuy nhiên, điều khiến Hải Triều thiện cảm với tân hoa hậu không chỉ bởi nhan sắc mà còn vì tư duy, khả năng giao tiếp. Điều này cũng được cô gái đến từ Trường đại học Đại Nam thể hiện rõ qua phần ứng xử trong đêm chung kết. Với lợi thế này, nam giám khảo tin tưởng vào khả năng tiến xa của Phương Thanh trong thời gian tới.

"Kèm theo yếu tố ăn nói lưu loát và sự nhạy bén trong tư duy, tôi nghĩ điều này sẽ giúp tân hoa hậu dễ dàng lan tỏa những thông điệp về hòa bình, truyền cảm hứng với người trẻ", anh nói.

Được hỏi về lời khuyên dành cho Nguyễn Phương Thanh để có thể phát triển hơn trong môi trường giải trí nhiều sự cạnh tranh khốc liệt, Hải Triều cho rằng tân hoa hậu phải có sự nỗ lực. Trong đó, sự tử tế là điều nam giám khảo đặt lên hàng đầu vì chính điều này sẽ giúp cô gái 20 tuổi tiến xa hơn, tỏa sáng hơn.

"Đừng quên sứ mệnh của mình và thông điệp cuộc thi là "Viết tiếp câu chuyện hòa bình". Hãy thực hiện ước mơ của chính bản thân mình, nêu lên tiếng nói của người trẻ khát khao mang những giá trị cho cộng đồng và xã hội. Bên cạnh đó, hy vọng rằng bạn sẽ tiếp tục hành trình lan tỏa những giá trị về một người trẻ tích cực trong hành trình xây dựng quê hương".

Cũng theo giám khảo Hải Triều, sẽ có những cám dỗ trong môi trường nghệ thuật nhưng quan trọng là tâm thế khi đối diện. Theo anh, điều này còn phụ thuộc vào nhận thức của mỗi người. Nam đạo diễn bộc bạch thêm: "Khi bạn nhận thức đúng và đủ, điều đó sẽ giúp cho bạn tỏa sáng. Kèm theo yếu tố đó là việc đồng hành cùng với ban tổ chức, điều này sẽ giúp bạn đi được chặng đường dài và chạm đến tình yêu thương của công chúng".

Nhà văn Nguyễn Hải Triều dành nhiều chia sẻ cho tân hoa hậu.

Chia sẻ thêm về hành trình làm giám khảo tại cuộc thi Hoa hậu Sinh viên Hòa bình Việt Nam, Hải Triều cho biết bản thân như được gặp lại mình trong chính các bạn trẻ, cũng khao khát thể hiện bản thân và tìm kiếm cơ hội trong nghề. Điều anh đánh giá cao ở cuộc thi bên cạnh khâu tổ chức chỉn chu, chuyên nghiệp chính là chất lượng thí sinh đồng đều và thông điệp ý nghĩa được lan tỏa.

"Mỗi thí sinh tham gia chương trình như một đại sứ, truyền tải thông điệp hòa bình và lan tỏa hình ảnh đẹp của sinh viên Việt Nam đến với nhiều người hơn. Tôi nghĩ đó là điều đặc biệt mà cuộc thi đã làm được", anh nói.