Nhật ký Hành Trình Từ Trái Tim: Hun đúc khát vọng lớn nơi vùng cao Tây Bắc

Đánh thức khát vọng lớn nơi mái trường vùng cao

Tại Trường PTDTNT THPT Nà Hỳ (Điện Biên), phần lớn học sinh là đồng bào dân tộc thiểu số, việc học và điều kiện sinh hoạt còn nhiều thiếu thốn, hạn chế trong việc tiếp cận tri thức, thông tin. Vì thế, hành trình lập thân, lập nghiệp của các em không chỉ cần sự nỗ lực cá nhân, mà còn rất cần những cơ hội để mở rộng hiểu biết, thay đổi tư duy và nhìn thấy tiềm năng của bản thân.

Các em học sinh Trường PTDTNT THPT Nà Hỳ háo hức chào đón đoàn Hành trình Từ Trái Tim

Tiếp nối các chuỗi hoạt động, ngày 7/4, “Hành trình Từ Trái Tim – Hành trình Lập Chí Vĩ Đại – Khởi Nghiệp Kiến Quốc cho 30 triệu Thanh niên Việt” đã đến với trường, mang theo những cuốn sách quý đổi đời, những phần quà thiết thực cùng sự quan tâm chân thành. Không chỉ là những phần trao tặng, đó còn là cách Hành trình Từ Trái Tim tiếp thêm động lực, khơi dậy khát vọng vươn lên để các em tự tin hơn trên con đường học tập và lập thân, lập nghiệp, kiến quốc.

Những cuốn sách được trao đi không đơn thuần là tri thức, mà còn mở ra những cách nghĩ mới, giúp học sinh vùng cao tiếp cận gần hơn với thế giới rộng lớn, từ đó định hình con đường phát triển của bản thân và vai trò với quê hương.

Các em học sinh phấn khởi nhận những quyển sách đổi đời mà Hành trình Từ Trái Tim trao tặng

Trong không khí gặp gỡ đầy cảm xúc, Phó Hiệu trưởng Phạm Xuân Chính không giấu được xúc động: “ Đại diện nhà trường, tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến đoàn vì đã dành tình cảm cho thầy cô và các em học sinh nơi đây. Tôi rất xúc động khi đoàn không quản ngại đường xa, khó khăn để đến đây động viên và mang những cuốn sách ý nghĩa đến với học sinh vùng cao .” Hành trình Từ Trái Tim không chỉ là vượt qua hàng nghìn cây số, mà còn mang theo những giá trị thiết thực, từ tri thức, phương pháp tư duy đến động lực vươn lên, góp phần mở rộng cơ hội phát triển cho học sinh vùng cao.

Hành trình Từ Trái Tim trèo đèo lội suối đến với PTDTNT THPT Nà Hỳ trao tặng những món quà ý nghĩa cho nhà trường và học sinh

Thầy Phó Hiệu trưởng Khoàng Văn Thư cho biết thêm, dù còn nhiều thiếu thốn, các em học sinh vẫn giữ được tinh thần ham học hỏi và khát vọng vươn lên mạnh mẽ. Những cuốn sách được trao tặng vì thế không chỉ bổ sung kiến thức, mà còn như một “làn gió mới”, giúp các em mở rộng tầm nhìn và tự tin hơn khi nghĩ về con đường lập thân, lập nghiệp. Tuy nhiên, không phải học sinh nào cũng có điều kiện tiếp tục học lên cao. Chính vì vậy, nhà trường xác định vai trò quan trọng là định hướng, giúp các em hiểu rõ năng lực, hoàn cảnh và thế mạnh của bản thân, từ đó lựa chọn con đường phù hợp với điều kiện gia đình và nhu cầu của địa phương. Dù là tiếp tục học tập hay sớm tham gia lao động, mỗi lựa chọn đều cần được nhìn nhận như một bước đi nghiêm túc trên hành trình lập thân, lập nghiệp.

Sách quý đổi đời đến tay các em học , tiếp thêm niềm tin để các em vững bước theo đuổi ước mơ

Sau buổi gặp gỡ, những chia sẻ của học sinh càng khiến không khí lắng lại. Em Chảo Chiều Bài, học sinh lớp 11, bày tỏ: “ Khi nghe tin Hành trình Từ Trái Tim đến với trường, em thấy xúc động và phấn khởi. Những cuốn sách em được nhận sẽ khích lệ em có thêm động lực, kinh nghiệm sống, để bản thân phát triển hơn và đạt được ước mơ giáo viên mầm non ". Tuy giọng nói còn rụt rè, đôi lúc ngập ngừng, nhưng cách em nói về ước mơ lại rất rõ ràng. Một ước mơ được nuôi dưỡng từ chính hoàn cảnh của mình, và đang dần có thêm điểm tựa để trở thành hiện thực.

Hun đúc ý chí người lính tuyến đầu biên giới phía Tây

Không dừng lại ở việc hun đúc chí lớn cho thế hệ trẻ trên giảng đường, Hành trình Từ Trái Tim còn hướng về những người đang lặng thầm gìn giữ bình yên nơi biên cương. Từ mái trường PTDTNT THPT Nà Hỳ , hành trình tiếp tục vượt đèo cao, dốc sâu, đến với Đồn Biên phòng Na Cô Sa, nơi những người lính ngày đêm bám trụ giữa núi rừng, canh giữ từng đường biên, cột mốc.

Hành trình Từ Trái Tim vượt địa hình núi cao, dốc sâu và nắng nóng gay gắt đến với Đồn Biên Phòng Na Cô Sa

Thiếu tá Nguyễn Đình Hùng, Chính trị viên Đồn Biên phòng Na Cô Sa cho biết đồn được giao nhiệm vụ quản lý 5 cột mốc từ mốc 36 đến mốc 40, tiếp giáp Lào. Địa bàn chủ yếu là rừng núi hiểm trở, giao thông khó khăn, nhiều khu vực chỉ có thể đi bộ. Phần lớn dân cư là đồng bào dân tộc Mông, đời sống còn nhiều thiếu thốn, tỷ lệ hộ nghèo vẫn ở mức cao. Trong điều kiện đó, cán bộ, chiến sĩ nơi đây không chỉ thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, giữ gìn an ninh biên giới, mà còn đồng hành cùng bà con phát triển kinh tế, nâng cao dân trí, đảm bảo an ninh trật tự, từng bước ổn định đời sống. Từ việc hỗ trợ trồng khoai tây, phát triển chăn nuôi, đến các mô hình như “Nâng bước em tới trường”, “Mẹ đỡ đầu – kết nối yêu thương”… tất cả đều được triển khai bằng sự bền bỉ, gắn bó và trách nhiệm.

Hành trình Từ Trái Tim trao tặng sách và các phần quà có ý nghĩa thiết thực đến Đồn Biên Phòng Na Cô Sa

Nơi đây, đường sá chủ yếu là đường đất, mùa mưa lũ việc di chuyển càng thêm vất vả. Địa bàn rộng, dân cư phân tán, rào cản ngôn ngữ khiến công tác vận động quần chúng không ít khó khăn. Thế nhưng, bằng sự kiên trì và gần dân, lực lượng biên phòng đã dần xây dựng được niềm tin, cùng người dân giữ vững an ninh địa bàn và bảo vệ từng tấc đất biên cương.

Những đầu sách quý sẽ được các chiến sĩ khai thác, nghiên cứu và vận dụng vào thực tiễn địa phương, hỗ trợ người dân vùng biên phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống

Trong buổi gặp gỡ giản dị, ấm áp, những cuốn sách và phần quà thiết thực từ Hành trình Từ Trái Tim được trao tận tay cán bộ, chiến sĩ. Không dừng lại ở ý nghĩa tinh thần, những cuốn sách còn trở thành tư liệu thiết thực để cán bộ, chiến sĩ nghiên cứu và vận dụng vào thực tiễn địa phương. Từ đó, lực lượng biên phòng có thêm cơ sở để hỗ trợ người dân phát triển kinh tế phù hợp với điều kiện từng gia đình, từng địa bàn.

Đại úy Trương Văn Tùng, Chính trị viên phó, Đồn Biên Phòng Na Cô Sa chia sẻ: “ Khi Hành trình Từ Trái Tim đến đây, chúng tôi rất vui và xúc động. Những cuốn sách được trao tặng là nguồn động viên lớn, để chúng tôi biến sự quan tâm ấy thành hành động cụ thể, quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia. Đây cũng là nguồn tư liệu quý để anh em chiến sĩ nghiên cứu, vận dụng vào tình hình thực tế phù hợp địa phương, gia đình, hoàn cảnh.”

Các chiến sĩ Đồn Biên Phòng Na Cô Sa chăm chú đọc những cuốn sách quý được Hành trình Từ Trái Tim trao tặng

Từ những lớp học nơi vùng cao đến biên giới phía Tây Tổ quốc, Hành trình Từ Trái Tim không chỉ lan tỏa tri thức mà còn bền bỉ vun đắp chí lớn và tinh thần dấn thân, phụng sự. Từ học sinh đang ấp ủ ước mơ hay người lính ngày đêm canh giữ biên cương, tất cả đều được tiếp thêm động lực để vững bước trên hành trình lập thân, lập nghiệp và phụng sự Tổ quốc .