Nhặt được thỏi vàng 2,2kg, nam shipper được hậu tạ 3,7 triệu đồng và diễn biến bất ngờ

Truyền thông Trung Quốc đưa tin, sau khi thỏi vàng nặng 2,2kg rơi trên đường Shuibei 2 (quận Luohu, Thâm Quyến) được cảnh sát trao trả cho chủ nhân, danh tính người nhặt được thỏi vàng ngay lập tức trở thành tâm điểm chú ý của cư dân mạng.

Được biết, chiều 13/9, trên đường đi giao hàng về, Xiao Xie – nhân viên giao hàng của Công ty Thương mại Shuibei Baoshu – bất ngờ phát hiện một thỏi vàng lớn nằm dưới đất.

"Tôi lập tức tiến đến, nhặt thỏi vàng lên và giao cho cảnh sát đang làm nhiệm vụ gần đó. Tôi không nghĩ ngợi gì nhiều, chỉ nghĩ rằng chủ nhân của nó chắc chắn đang rất lo lắng", chàng trai 17 tuổi chia sẻ.

Quản lý cửa hàng, nơi Xiao làm việc, cho hay đây là năm đầu tiên cậu trai vào làm việc. Xiao là một người chăm chỉ và tận tâm, thường xuyên được khách hàng đánh giá tốt khi giao hàng rất đúng hẹn.

"Việc này chắc chắn đã để lại ý nghĩa sâu sắc đối với Xiao. Công ty cũng đang cân nhắc khen thưởng nhân sự", quản lý cửa hàng nói.

Sau khi nhận lại thỏi vàng bị thất lạc, người chủ đã rất biết ơn và đề nghị tặng Xiao Xie 1 phong bao lì xì nhỏ khoảng 1.000 NDT (3,7 triệu đồng) song chàng shipper 17 tuổi từ chối.

"Đây là lần đầu tiên tôi thấy một thỏi vàng lớn như vậy nên rất vui và tự hào vì giúp được người mất. Cũng có thể coi đây là duyên lành giữa chúng tôi", Xiao Xie chia sẻ với truyền thông.

Trước đó, trong lúc làm nhiệm vụ tuần tra thường nhật trên đường Shuibei 2, sĩ quan cảnh sát Hou Guodong bất ngờ được Xiao Xie chạy đến giao nộp một thỏi vàng lớn.

Ngay lập tức, sĩ quan Hou Guodong lập biên bản xác nhận và liên lạc với đồng nghiệp để hỗ trợ tra soát qua hệ thống camera an ninh quanh khu vực. Đồng thời, cảnh sát phát thông báo tìm chủ sở hữu qua loa phát thanh ngoài đường và trong các trung tâm giao dịch vàng.

Không lâu sau, một người đàn ông tìm đến cảnh sát và tự nhận là chủ nhân thỏi vàng, ước tính trị giá gần 2 triệu NDT (khoảng 7,4 tỷ đồng).

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đối chiếu hóa đơn, chứng từ mua bán mà người đàn ông cung cấp và hình ảnh trích xuất từ camera, cảnh sát xác nhận đây chính là chủ sở hữu hợp pháp của thỏi vàng. Người này cho biết do sơ suất trong quá trình vận chuyển nên thỏi vàng đã bị rơi trên đường.

