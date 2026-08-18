Nhặt được súng trong nghĩa trang mang đi bắn chim, người đàn ông bị khởi tố

Trong lúc vào rừng tìm bắt ong, Nguyễn Văn Trung phát hiện một khẩu súng nén hơi trong bụi rậm gần khu mộ. Tối cùng ngày, người đàn ông quay lại lấy khẩu súng để mang đi bắn chim thì bị lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ.

Ngày 18/8, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa khởi tố Nguyễn Văn Trung (SN 2000, trú xã Hà Linh) về tội “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng” theo Điều 304 Bộ luật Hình sự.

Theo cơ quan điều tra, vào sáng 15/7, trong lúc vào khu vực nghĩa trang Con Rồng, thôn Phương Điền, xã Hà Linh để tìm bắt ong, Trung phát hiện một khẩu súng nén hơi trong bụi rậm gần các khu mộ.

Trung không lấy súng ngay mà chờ đến tối quay lại lấy, sau đó mang đến khu vực nghĩa trang Mụ Đàn, thôn Phương Điền để bắn chim. Tại đây, Trung bị lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ khẩu súng.

Nguyễn Văn Trung bị khởi tố về tội “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”

Qua điều tra, cơ quan chức năng xác định khẩu súng nén hơi thuộc danh mục vũ khí quân dụng. Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan An ninh điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Văn Trung để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Theo Công an tỉnh Hà Tĩnh, 6 tháng đầu năm 2026, Cơ quan An ninh điều tra đã khởi tố 8 vụ án, 25 bị can liên quan các hành vi chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép vũ khí quân dụng.

Công an khuyến cáo người dân không mua bán, tàng trữ, vận chuyển hoặc sử dụng trái phép vũ khí quân dụng; các hành vi vi phạm có thể bị xử lý hình sự với mức hình phạt nghiêm khắc.