Nhặt chó chết về làm món bổ máu, người phụ nữ chảy máu khắp cơ thể, suýt chết

Người phụ nữ 56 tuổi họ Vương ở thành phố Gia Hưng, tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc) gần đây phải nhập viện cấp cứu vì xuất hiện tình trạng chảy máu bất thường khắp cơ thể sau khi ăn thịt chó. Bác sỹ chẩn đoán bà bị ngộ độc thuốc diệt chuột.

Theo truyền thông địa phương, cách đây nửa tháng, bà Vương nhặt được một con chó chết khi đang đi tập thể dục. Thấy con chó nằm ven đường không ai nhận, bà quyết định đem về nhà. Nghe nói thịt chó bổ máu dưỡng khí, bà Vương đã dùng nó nấu món thịt chó kho tàu để ăn.

Không lâu sau khi ăn thịt chó, cơ thể bà Vương xuất hiện các triệu chứng như bầm tím dưới da, tiểu ra máu, chảy máu cam thường xuyên và chảy máu nướu răng. Bà còn bị đau đầu, buồn nôn, sốt nhẹ kéo dài và đau lưng. Khi tình trạng chuyển biến nặng hơn, bà được gia đình đưa đến Khoa Cấp cứu của Bệnh viện Số 1 trực thuộc Trường Y Đại học Chiết Giang để điều trị.

Sau khi kiểm tra, bác sỹ loại trừ khả năng mắc bệnh hệ thống máu và cho làm xét nghiệm phân tích độc tố trong mẫu máu, nước tiểu của bà Vương. Kết quả là bà bị ngộ độc thuốc diệt chuột Bromadiolone.

Bromadiolone là loại thuốc diệt chuột nhờ tác dụng chống đông máu, thuốc có thể được hấp thụ qua đường tiêu hóa, phổi hoặc tiếp xúc qua da. Chất này gây thiếu vitamin K trong hệ tuần hoàn và ảnh hưởng đến chức năng đông máu, dẫn đến tử vong do xuất huyết nội.

Bác sỹ phỏng đoán rằng con chó hoang chết do ăn nhầm chuột bị đầu độc, sau đó bà Vương bị ngộ độc do ăn thịt chó "dính" bả. May mắn là nhờ được điều trị giải độc kịp thời, bà đã thoát khỏi nguy hiểm, tình trạng sức khỏe dần ổn định.

Qua sự việc này, bác sỹ cảnh báo về nguy cơ tiềm ẩn khi sử dụng thực phẩm không rõ nguồn gốc, khuyến cáo mọi người tránh tiêu thụ động vật hoang dã hoặc không rõ nguồn gốc, đặc biệt tránh ăn thịt động vật chết không rõ nguyên nhân.