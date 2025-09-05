Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết vào ngày 29 tháng 8 rằng cả hai phiên bản phóng từ tàu chiến và máy bay của tên lửa chống hạm Type 12 cải tiến sẽ được đưa vào biên chế trong năm tài chính 2027, sớm hơn một năm so với kế hoạch ban đầu.

Hệ thống này được thiết kế để mở rộng phạm vi tấn công của Hải quân Nhật Bản, trong đó tên lửa nâng cấp dự kiến đạt tầm bắn khoảng 1.000 km so với vài trăm km hiện tại.

Bộ trưởng Quốc phòng Gen Nakatani nhấn mạnh: "Chương trình vũ khí này có thể giảm thiểu khả năng xảy ra một cuộc tấn công vũ trang nhằm vào Nhật Bản", ông nói với các phóng viên trong buổi họp báo.

Phiên bản "dài" của biến thể Type 12 phóng từ mặt đất đã gần hoàn tất quá trình phát triển, trong khi quá trình đánh giá các biến thể phóng từ tàu và máy bay đang được đẩy nhanh.

Tokyo cho biết, tên lửa sẽ được lắp đặt trên tàu khu trục Teruzuki và các máy bay chiến đấu F-2 nâng cấp, đang đồn trú tại Căn cứ Không quân Hyakuri ở tỉnh Ibaraki.

Theo kế hoạch, đợt triển khai đầu tiên sẽ diễn ra tại Căn cứ Kengun của Lực lượng Phòng vệ Mặt đất Nhật Bản tại thành phố Kumamoto, sau đó là mở rộng đến Căn cứ Fuji đặt tại Tỉnh Shizuoka vào năm tài chính 2027.

Phiên bản nâng cấp của tên lửa chống hạm Type 12 sẽ có tầm bắn 1.000 km.

Chính phủ Nhật Bản cũng đang tiến hành các hệ thống vũ khí tầm xa khác. Việc phát triển một loại bom lượn tốc độ cao mới dành cho phòng thủ đảo xa sẽ được đẩy nhanh một năm, với kế hoạch triển khai dự kiến vào năm tài chính 2025 tại Căn cứ Fuji.

Một số đơn vị chuyên trách vận hành bom lượn sẽ được thành lập tại Căn cứ Kamifurano ở Hokkaido và Căn cứ Ebino ở tỉnh Miyazaki vào năm tài chính 2026.

Việc triển khai tên lửa tầm xa phản ánh sự thay đổi trong tư thế an ninh của Nhật Bản. Trong nhiều thập kỷ, Tokyo gần như hoàn toàn dựa vào các hệ thống phòng thủ.

Giờ đây, trước những mối đe dọa ngày càng gia tăng từ Trung Quốc, Nga và Triều Tiên, họ đang đầu tư mạnh vào các loại vũ khí cho phép tấn công phủ đầu những bãi phóng và căn cứ đe dọa đất nước.