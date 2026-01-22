Nhật Bản: "Vận hành một lò phản ứng có thể tăng lợi nhuận thêm 100 tỷ Yên"

Công ty Cổ phần Điện lực Tokyo (TEPCO) chính thức khởi động lại Lò phản ứng số 6 tại Nhà máy điện hạt nhân Kashiwazaki-Kariwa ở tỉnh Niigata, đánh dấu lần đầu tiên TEPCO khôi phục hoạt động lò phản ứng gần 15 năm sau thảm họa Fukushima Daiichi tại Nhật Bản, IE thông tin ngày 21/1.

Lò phản ứng số 6, với công suất 1,35 gigawatt, dự kiến sẽ bắt đầu hoạt động sau khi Cơ quan Quản lý Hạt nhân Nhật Bản (NRA) cấp phép thử nghiệm vào 21/1.

TEPCO khởi động lại Lò phản ứng số 6 để giải quyết tình trạng thiếu điện mùa hè. Ảnh: Wikimedia Commons

Theo Nikkei, TEPCO ước tính việc vận hành một lò phản ứng tại Nhà máy điện hạt nhân Kashiwazaki-Kariwa có thể giúp tăng lợi nhuận thêm 100 tỷ Yên nhờ giảm nhập khẩu nhiên liệu hóa thạch.

TEPCO dự định tăng công suất hoạt động của lò phản ứng lên khoảng 50% trong tuần tới, sau đó tiến hành kiểm tra an toàn trước khi tăng công suất hơn nữa. Việc vận hành thương mại dự kiến bắt đầu vào cuối tháng 2/2026, tùy thuộc vào sự chấp thuận của cơ quan quản lý.

Việc khởi động lại diễn ra trong bối cảnh Nhật Bản đang chuẩn bị đối phó với tình trạng thiếu điện trầm trọng và đánh dấu một cột mốc quan trọng trong quá trình quay trở lại sử dụng năng lượng hạt nhân của nước này.

Nhà máy điện hạt nhân Kashiwazaki-Kariwa, từng là nhà máy lớn nhất thế giới, có thể sản xuất 8,2 GW khi hoạt động hết công suất.

Quyết định này được đưa ra sau khi hội đồng tỉnh Niigata thông qua vào tháng 12/2025. Dự kiến Lò phản ứng số 7 sẽ hoạt động trở lại vào cuối thập kỷ này.