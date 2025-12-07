Một tiêm kích xuất phát từ tàu sân bay Liêu Ninh của Trung Quốc trên vùng biển Tây Thái Bình Dương. (Ảnh: Global Times)

Hai vụ việc như vậy đã xảy ra ở khu vực quần đảo của Nhật Bản ngày 6/12. Okinawa nằm gần khu vực tranh chấp mà cả Bắc Kinh và Tokyo đều tuyên bố chủ quyền.

“Việc chĩa radar như vậy đã vượt quá mức cần thiết vì an toàn của máy bay”, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Shinjiro Koizumi viết trong bài đăng trên mạng xã hội X. Ông cho biết Nhật Bản đã gửi công hàm phản đối tới Trung Quốc về sự việc “đáng tiếc” này.

Sự việc này càng khiến quan hệ giữa hai cường quốc láng giềng Đông Bắc Á thêm căng thẳng. Quan hệ song phương vốn đã lao dốc từ khi Thủ tướng Sanae Takaichi cảnh báo Nhật Bản có thể đáp trả bất kỳ hành động quân sự nào của Trung Quốc nhằm vào Đài Loan (Trung Quốc) nếu điều đó cũng đe dọa an ninh của Nhật Bản.

Đài Loan chỉ cách đảo Yonaguni – cực tây của Nhật Bản – khoảng 110 km.

Nhật Bản là nơi Mỹ duy trì lực lượng đồn trú lớn nhất ở nước ngoài, với các tàu chiến, máy bay và binh lính, trong đó có hàng nghìn lính thủy đánh bộ Mỹ đóng quân tại Okinawa.

Bộ Ngoại giao Mỹ chưa đưa ra bình luận.

Các máy bay J-15 của Trung Quốc liên quan đến hai sự cố ngày 6/12 được phóng đi từ tàu sân bay Liêu Ninh. Phía Nhật Bản cho biết, tàu này đang di chuyển ở khu vực phía nam quần đảo Okinawa cùng 3 tàu khu trục tên lửa.

Ngày 4/12, Trung Quốc đã triển khai số lượng kỷ lục tàu hải quân và hải cảnh trên khắp vùng biển Đông Á, có thời điểm lên tới hơn 100 chiếc, Reuters dẫn nguồn tin và các báo cáo tình báo cho biết.

Đài Bắc gọi đây là mối đe dọa đối với khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương. Nhật Bản cho biết họ đang theo dõi sát hoạt động của Trung Quốc.