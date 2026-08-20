Nhật Bản tính đưa tên lửa siêu vượt âm xuống tàu ngầm

Bộ Quốc phòng Nhật Bản đang đề nghị ngân sách cho một chương trình mới nhằm tăng khả năng tấn công tầm xa của hạm đội tàu ngầm.

Minh họa một tên lửa tấn công siêu thanh. Nguồn ảnh: ATLA

Bộ Quốc phòng Nhật Bản đã đề nghị cấp ngân sách trong dự toán tài khóa 2027 để phát triển một loại tên lửa siêu vượt âm phóng từ tàu ngầm, theo Kyodo News.

Việc phát triển tên lửa như vậy sẽ là một chương trình mới nhằm tăng cường khả năng tấn công của hạm đội tàu ngầm Nhật Bản.

Tài liệu đề nghị ngân sách chính thức chưa được công bố. Tuy nhiên, Nhật Bản hiện đã phát triển một hệ thống phóng thẳng đứng dành cho tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo, dự kiến được sử dụng trên tàu ngầm.

Chương trình mới được đưa ra trong bối cảnh Bộ Quốc phòng Nhật Bản đang đề nghị mức ngân sách kỷ lục để tài trợ cho Lực lượng Phòng vệ. Khoản đề nghị 8,9 nghìn tỷ yen, tương đương khoảng 60,1 tỷ USD, nhằm hỗ trợ phát triển các phương thức tác chiến mới.

Minh họa của Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho thấy một hệ thống phóng thẳng đứng trên tàu ngầm

Bất chấp đề nghị ngân sách mới, hoạt động phát triển vũ khí siêu vượt âm, trong đó có tên lửa hành trình siêu vượt âm, đã được triển khai từ năm 2019.

Tháng 12/2025, Bộ Quốc phòng Nhật Bản thông báo bắt đầu sản xuất hàng loạt các tên lửa dẫn đường siêu vượt âm mới nhằm tăng cường năng lực phòng thủ tầm xa của nước này.

Thử nghiệm thiết kế tên lửa siêu thanh của Nhật Bản. Ảnh: ATLA

Mặc dù toàn bộ chu trình phát triển dự kiến chỉ hoàn tất vào tài khóa 2031, giới chỉ huy quân sự Nhật Bản quyết định không chờ đến thời điểm đó.

Sau khi đạt được những kết quả nghiên cứu trung gian khả quan từ chương trình bắt đầu năm 2023, Nhật Bản quyết định chuyển sang sản xuất hàng loạt.

Tháng 6/2026, Militarnyi đưa tin việc phát triển hệ thống phóng thẳng đứng sẽ tiếp tục từ năm 2026 đến năm 2029, với tổng chi phí nghiên cứu ước tính khoảng 3,9 tỷ yen, tương đương 24,8 triệu USD.

Các kỹ sư đang phát triển một hệ thống phóng thẳng đứng có khả năng phóng nhiều loại tên lửa, bao gồm tên lửa đạn đạo HVGP, cụ thể là biến thể dành cho hải quân, cùng tên lửa hành trình và tên lửa siêu vượt âm.

Một tên lửa hành trình 12SSM-ER được phát triển bởi Mitsubishi. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nhật Bản

Theo hình ảnh dựng được công bố chính thức, mỗi module phóng sẽ có 7-8 ống phóng để chứa tên lửa.

Một tàu ngầm có thể mang 2-3 hệ thống như vậy, với tổng cộng 14-24 ống phóng.

Trong khi đó, vào tháng 10/2025, Bộ Quốc phòng Nhật Bản đã trao hợp đồng sản xuất hàng loạt các tên lửa hành trình mới dành cho tàu chiến mặt nước và tàu ngầm.

Đó là các tên lửa 12SSM-ER, sẽ trở thành vũ khí tầm xa chủ lực tiêu chuẩn của Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản, được sử dụng cho Hải quân, Không quân và Lực lượng Phòng vệ Mặt đất.