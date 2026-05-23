HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Nhật Bản tái khởi động nhà máy điện hạt nhân lớn nhất thế giới

Quỳnh Chi
|

Nhà máy điện hạt nhân lớn nhất thế giới Kashiwazaki-Kariwa một lần nữa sẽ cung cấp điện cho khoảng 450.000 hộ gia đình ở Nhật Bản, hơn 10 năm sau khi ngừng hoạt động.

Nhật Bản tái khởi động nhà máy điện hạt nhân lớn nhất thế giới - Ảnh 1.

Nhà máy điện hạt nhân Kashiwazaki Kariwa, ngày 7/11/2025 (Ảnh: Kyodo/Reuters)

Theo thông báo ngày 21/5 từ đơn vị vận hành Tokyo Electric Power Company (TEPCO), nhà máy điện hạt nhân Kashiwazaki-Kariwa đã nối lại hoạt động thương mại vào ngày 16/4. Việc tái khởi động nhà máy điện hạt nhân lớn nhất thế giới này là nỗ lực mới nhất của Nhật Bản nhằm hồi sinh ngành năng lượng hạt nhân và giảm sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch nhập khẩu.

Nhà máy điện hạt nhân Kashiwazaki-Kariwa trải rộng trên thành phố Kashiwazaki và làng Kariwa, thuộc tỉnh Niigata - nơi từng là trung tâm sản xuất dầu thô trước khi chuyển trọng tâm sang năng lượng hạt nhân. Hiện nay, Kashiwazaki-Kariwa là nhà máy điện hạt nhân lớn nhất Nhật Bản với 7 lò phản ứng và tổng công suất phát điện 8.212 Megawatt.

Đây là nhà máy điện hạt nhân lớn nhất thế giới về công suất tiềm năng, mặc dù mới chỉ có một lò phản ứng được khởi động lại. Điện năng mà nhà máy này sản xuất ra được truyền tải qua quãng đường dài hàng trăm km đến vùng Kanto, bao gồm cả thủ đô Tokyo.

Nhà máy bắt đầu hoạt động vào năm 1985. Tuy nhiên, tất cả các lò phản ứng trên khắp Nhật Bản đã bị đóng cửa vào năm 2011 sau trận động đất và sóng thần gây ra vụ tai nạn hạt nhân nghiêm trọng tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi - thảm họa hạt nhân tồi tệ nhất kể từ thảm họa Chernobyl.

Nhật Bản tái khởi động nhà máy điện hạt nhân lớn nhất thế giới- Ảnh 1.

Nhà máy điện hạt nhân Kashiwazaki-Kariwa ở tỉnh Niigata, Nhật Bản (Ảnh: AFP)

Theo Diễn đàn Công nghiệp Nguyên tử Nhật Bản, hiện nước này có 33 lò phản ứng hạt nhân. Trong đó, 15 lò phản ứng đã hoạt động trở lại tính đến năm tài chính 2025.

Kashiwazaki-Kariwa là tổ máy đầu tiên do TEPCO vận hành hoạt động trở lại kể từ năm 2011. TEPCO cũng là công ty vận hành nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi bị hư hại và hiện đang trong quá trình ngừng hoạt động.

TIN LIÊN QUAN

"Chúng tôi đã trải qua tai nạn hạt nhân Fukushima vào 15 năm trước. Đó là một trải nghiệm vô cùng khó khăn đối với tôi. Tôi đã học được rất nhiều điều và hối hận rất nhiều" - ông Takeyuki Inagaki, giám đốc điều hành của Kashiwazaki-Kariwa, chia sẻ.

Ông Inagaki - người từng là quản lý tại nhà máy Fukushima Daiichi khi thảm họa xảy ra - nói thêm: "Chúng ta phải tận dụng tối đa kinh nghiệm đó trong hoạt động hạt nhân của mình".

Vào tháng 1 năm nay, tổ máy số 6 của nhà máy điện hạt nhân Kashiwazaki-Kariwa đã khởi động lại lần đầu tiên kể từ năm 2012. Tuy nhiên, hoạt động đã bị tạm dừng sau khi chuông báo động vang lên khi một thanh điều khiển bị tháo ra.

Chuông báo động lại vang lên vào tháng 3 do hư hỏng trong mạch điện khi bật điện. TEPCO đã tạm thời tắt lò phản ứng để tiến hành sửa chữa.

"Nếu có ảnh hưởng đến an toàn hạt nhân, chúng tôi sẽ cần phải dừng hoạt động ngay lập tức, nhưng mức độ ảnh hưởng không đến mức đó" - ông Inagaki khẳng định -"Tuy nhiên, sau khi chuông báo động đầu tiên từ nguồn điện của cơ cấu truyền động thanh điều khiển vang lên, nhân viên của chúng tôi đã bày tỏ lo ngại về việc tiếp tục vận hành. Vì vậy, tôi đã quyết định tạm dừng để sửa chữa hoàn toàn hệ thống".

Hoạt động thương mại của tổ máy số 6 cuối cùng đã được nối lại vào tháng 4. Theo ông Inagaki, không có sự cố lớn nào được phát hiện kể từ đó.

Một lò phản ứng khác tại nhà máy Kashiwazaki-Kariwa - tổ máy số 7 - cũng đã được phê duyệt để khởi động lại. Sau khi công việc cải tạo hoàn tất vào tháng 8/2029, nhà máy dự kiến sẽ tăng gấp đôi số lượng hộ gia đình được cung cấp điện, đồng thời tiếp tục nhấn mạnh đến chú trọng đảm bảo an toàn.

Hoạt động tấn công mạng ngày càng tinh vi: Lãnh đạo Cục A05, Bộ Tư lệnh tác chiến không gian mạng nói gì?
Tags

Nhật Bản

điện hạt nhân

nhà máy điện hạt nhân

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Danh tính đối tượng bán ma túy cho ca sĩ Long Nhật, Sơn Ngọc Minh

Danh tính đối tượng bán ma túy cho ca sĩ Long Nhật, Sơn Ngọc Minh

01:02
Cận cảnh giây phút "giăng mẻ lưới" tóm gọn hơn 100 người liên quan ma túy: Nghẹt thở như phim hành động

Cận cảnh giây phút "giăng mẻ lưới" tóm gọn hơn 100 người liên quan ma túy: Nghẹt thở như phim hành động

02:10
Cận cảnh dàn khí tài khủng trong màn tập trận phô diễn bộ ba sức mạnh hạt nhân của Nga

Cận cảnh dàn khí tài khủng trong màn tập trận phô diễn bộ ba sức mạnh hạt nhân của Nga

00:51
Cảnh tượng lạ lùng chưa từng có tại chốt kiểm tra nồng độ cồn của CSGT

Cảnh tượng lạ lùng chưa từng có tại chốt kiểm tra nồng độ cồn của CSGT

01:08
Cận cảnh thời điểm bắt giữ ca sĩ Long Nhật và hơn 70 người khác trong đường dây ma tuý đặc biệt lớn

Cận cảnh thời điểm bắt giữ ca sĩ Long Nhật và hơn 70 người khác trong đường dây ma tuý đặc biệt lớn

01:12
Tiết lộ vị trí 3 khu tái định cư cho hơn 70.000 hộ dân ở dự án trục cảnh quan sông Hồng hơn 700.000 tỷ đồng

Tiết lộ vị trí 3 khu tái định cư cho hơn 70.000 hộ dân ở dự án trục cảnh quan sông Hồng hơn 700.000 tỷ đồng

01:44
Xe máy điện mới ra mắt: Cốp to hơn gấp 3 lần Honda Lead, chạy 140km/sạc

Xe máy điện mới ra mắt: Cốp to hơn gấp 3 lần Honda Lead, chạy 140km/sạc

01:25
VinFast VF 8 mới ra mắt: Sạc dưới 30 phút, chạy 500 km, nâng cấp công nghệ ADAS

VinFast VF 8 mới ra mắt: Sạc dưới 30 phút, chạy 500 km, nâng cấp công nghệ ADAS

01:48
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại