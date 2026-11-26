Nhật Bản dự định triển khai hệ thống tên lửa Type-25 trang bị đầu đạn lướt siêu thanh tới Hokkaido, hòn đảo gần Nga nhất, ngay đầu tháng 12/2026.

Hệ thống tên lửa tầm xa Type-25 của Nhật Bản.

Theo đài truyền hình NHK, Bộ Quốc phòng Nhật Bản sẽ vận chuyển xe phóng và thiết bị hỗ trợ cho tên lửa tầm xa Type-25 của Lực lượng Phòng vệ Mặt đất đến căn cứ Kamifurano, ở đảo Hokkaido, ngay từ đầu tháng tới.

Sau đó, một đơn vị mới sẽ được thành lập ngay để vận hành nó.

Hệ thống tên lửa Type-25 do Nhật Bản tự sản xuất có tầm bắn ước tính vài trăm km, và được xếp vào nhóm vũ khí phục vụ "năng lực phản công" (tấn công cơ sở quân sự của đối phương từ ngoài tầm hỏa lực đối địch).

Việc triển khai chúng đã được dự trù trong chiến lược an ninh quốc gia của Nhật Bản, được cập nhật vào năm 2022, củng cố cam kết của Nhật Bản trong việc sở hữu năng lực tấn công.

Ngày 31/3/2026, Nhật Bản đã bắt đầu triển khai hệ thống vũ khí lượn siêu thanh Type-25 HVGP (Hyper Velocity Gliding Projectile) tại Trại Fuji, ở tỉnh Shizuoka, khu vực gần núi Fuji.

Đến cuối năm tài chính hiện tại, kết thúc vào tháng 3/2027, các hệ thống này dự kiến sẽ được triển khai không chỉ ở Hokkaido, mà còn tại căn cứ Ebino, ở tỉnh Miyazaki, trên đảo Kyushu.

Ngoài các hệ thống Type-25 trang bị đầu đạn siêu thanh, các hệ thống trang bị tên lửa chống hạm cũng đã được triển khai vào tháng 3/2026, tại căn cứ Kengun ở Kumamoto, Kyushu.