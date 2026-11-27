Hệ thống tên lửa siêu thanh Type 25 NVGP đang được Nhật Bản triển khai trên đảo Hokkaido nhằm mục đích tấn công Sakhalin và lực lượng đổ bộ của Nga.

Bộ Quốc phòng Nhật Bản thông báo, các hệ thống tên lửa siêu thanh Type 25 NVGP thế hệ mới sẽ được triển khai tại doanh trại quân sự Kami-Furano trên đảo Hokkaido, phía Bắc nước này ngay trong tháng 12/2026.

Mục đích triển khai các tên lửa siêu thanh là để răn đe Nga và Trung Quốc, và nếu cần thiết, tấn công quân đội của họ nếu đối phương cố gắng đổ bộ lên các đảo của Nhật Bản, hoặc đe dọa từ đất liền, theo tờ báo địa phương Jiji Press.

Hiện tại, thông số kỹ thuật của Type 25 NVGP phiên bản mới nhất chưa được công bố, vì vậy thông tin chính thức duy nhất là nó có khả năng lượn với tốc độ siêu thanh. Tuy nhiên, ước tính phiên bản hiện tại Type 25 NVGP Block 1 có tầm bay tối đa khoảng 500km.

Cần nhấn mạnh Type 25 NVGP Block 1 chỉ là bước đầu tiên, nhờ đó Nhật Bản dự định thu được kinh nghiệm quý báu và tạo ra phiên bản hiện đại hóa Type 25 NVGP Block 2A. Biến thể sau được ước tính có tầm bắn 2.000km với khả năng tấn công các mục tiêu hải quân.

Sau đó, Nhật Bản dự định chế tạo Type 25 NVGP Block 2B, có tầm bay tối đa 3.000km. Tuy nhiên, các phiên bản nâng cấp sẽ phải chờ thêm một thời gian nữa, vì việc hoàn thành phát triển Block 2A dự kiến vào năm tài chính 2027, và Block 2B trong năm tài chính 2030.

Điều đáng chú ý nữa là Nhật Bản chỉ mới nhận được những tổ hợp NVGP Type 25 đầu tiên trong năm nay.

Tháng 3/2026, hệ thống thứ nhất đã được triển khai tại Căn cứ Fuji ở tỉnh Shizuoka, và đến cuối năm tài chính 2027 (tháng 3), họ dự định sẽ triển khai NVGP Type 25 tại Căn cứ Ebino ở tỉnh Miyazaki.

Tên lửa siêu thanh Type 25 NVGP sẽ bao phủ vùng Viễn Đông của Nga và Đông Bắc Trung Quốc.

Như vậy, bằng cách triển khai tên lửa siêu thanh Type 25 NVGP tại 3 khu vực này, tầm tấn công của chúng sẽ bao gồm một phần đảo Sakhalin của Nga, một số đảo xa xôi của Nhật Bản, cũng như một vùng biển rộng lớn xung quanh nước này.

Và khi các tên lửa tầm bắn mở rộng được đưa vào biên chế, tầm tấn công của chúng sẽ bao gồm một phần lớn Trung Quốc, kể cả Bắc Kinh, toàn bộ vùng Viễn Đông của Liên bang Nga, cũng như tất cả các đảo của Nhật Bản, kể cả những đảo xa hẻo lánh và vùng biển trong bán kính hàng trăm km xung quanh chúng.

Quá trình phát triển các phiên bản "dài" hơn của tên lửa Type 25 NVGP vẫn đang tiếp diễn. Và để tiến hành thử nghiệm thực tế, bao gồm cả biến thể hiện đại hóa, Nhật Bản và Ấn Độ đã ký kết một thỏa thuận rất bất thường. Theo đó, Ấn Độ sẽ cung cấp thao trường cho Nhật Bản thử vũ khí, đi kèm đằng sau có lẽ là hợp tác chia sẻ công nghệ.

Theo Defense Express