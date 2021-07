Hôm nay (19/7) Cơ quan khí tượng Nhật Bản (JMA) đưa ra cảnh ​​báo, nhiệt độ sẽ tăng trên diện rộng, nắng nóng gay gắt trên toàn quốc, nhiều nơi sẽ từ 35 độ C trở lên. Nhiệt độ cao nhất dự kiến ​​là 37 độ C ở thành phố Wakamatsu, tỉnh Fukushima và 3 thành phố khác của tỉnh Hyogo. Thủ đô Tokyo dự báo nhiệt độ cao nhất trong ngày là 34 độ C, tuy nhiên ngay đầu giờ sáng, người dân địa phương cũng đã bắt đầu cảm nhận được không khí oi bức.



Mùa hè tại Nhật Bản rất nóng và gây ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống của người dân. Năm ngoái, nước này cũng đã ghi nhận nhiệt độ ở mức cao kỷ lục 41,1 độ C, nắng nóng khiến số người ốm và tử vong vì sốc nhiệt gia tăng.

Để giảm thiểu sự ảnh hưởng của thời tiết đối với sự kiện Olympic Tokyo sắp diễn ra, Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA) vừa qua cũng đã ra mắt "cổng thông tin thời tiết Tokyo 2020". Trong đó cung cấp thông tin dự báo thời tiết như nhiệt độ, chỉ số UV theo từng môn hay địa điểm thi đấu. Ngoài ra còn có mục thông tin giảm thiểu thiệt hại thiên tai được hiện thị bằng 15 thứ tiếng trong đó có cả tiếng Việt . Nếu như tình hình nắng nóng tiếp tục kéo dài trên diện rộng tại Nhật Bản, sẽ kéo theo hàng nghìn người đến bệnh viện với các triệu chứng tương tự như người mắc Covid-19. Trong khi vẫn tồn tại các nguy cơ dịch bệnh đến từ các đoàn vận động viên tham dự Olympic. Như vậy, thời gian tới hệ thống y tế của Nhật Bản vốn đã "quá mệt mỏi" có thể sẽ tiếp tục phải chịu thêm áp lực nặng nề trong mùa hè này./.