Nhật Bản, Mỹ cùng lúc báo tin vui đến Việt Nam

Nhật Bản, Australia, Mỹ đều đang săn lùng mặt hàng này của Việt Nam.

Xuất khẩu sò điệp của Việt Nam tăng mạnh trong nửa đầu năm 2026, với kim ngạch gần 49 triệu USD, cao hơn khoảng 10% so với cả năm 2024. Đà tăng cho thấy Việt Nam đang ngày càng tham gia sâu vào chuỗi cung ứng sò điệp quốc tế, không chỉ ở khâu tiêu thụ mà còn thông qua nhập khẩu nguyên liệu, chế biến và tái xuất.

Theo số liệu thống kê, trong 6 tháng đầu năm 2026, xuất khẩu sò điệp của Việt Nam đạt gần 49 triệu USD, tăng 141% so với cùng kỳ năm 2025. Con số này tương đương gần 74% kim ngạch cả năm 2025, khi xuất khẩu mặt hàng này đạt khoảng 66 triệu USD.

Đáng chú ý, kết quả tăng trưởng không chỉ đến từ một vài tháng có kim ngạch đột biến. Sau khi đạt hơn 10,1 triệu USD trong tháng 1, xuất khẩu sò điệp từ tháng 2 đến tháng 6 duy trì trong khoảng 6,9-8,7 triệu USD mỗi tháng.

Quý I ghi nhận kim ngạch khoảng 25 triệu USD, trong khi quý II đạt gần 24 triệu USD. Việc kim ngạch duy trì ở mức tương đối cao qua các tháng cho thấy xuất khẩu sò điệp đang hình thành mặt bằng mới, thay vì chỉ tăng do một số đơn hàng lớn.

Nhật Bản, Australia là những thị trường nổi bật

Nhật Bản, Australia và Mỹ là ba thị trường dẫn đầu, chiếm gần 56% tổng kim ngạch xuất khẩu sò điệp của Việt Nam trong 6 tháng đầu năm.

Nhật Bản đứng đầu với hơn 9 triệu USD, tăng 126% so với cùng kỳ. Đây vừa là thị trường tiêu thụ, vừa là nguồn cung nguyên liệu quan trọng cho các doanh nghiệp chế biến tại Việt Nam.

Đáng chú ý, hoạt động thương mại sò điệp giữa Nhật Bản và Việt Nam đang có sự thay đổi về chuỗi cung ứng. Một phần nguyên liệu sò điệp từ Nhật Bản được đưa sang Việt Nam để tách vỏ, sơ chế, cấp đông và sau đó xuất khẩu trở lại Nhật Bản hoặc sang các thị trường khác.

Do đó, mức tăng xuất khẩu sang Nhật Bản không hoàn toàn phản ánh nhu cầu tiêu dùng cuối cùng tại thị trường này mà còn gắn với sự phát triển của hoạt động gia công, chế biến và tái xuất.

Australia là thị trường có mức tăng mạnh nhất về tốc độ. Kim ngạch xuất khẩu sò điệp sang thị trường này đạt 9,3 triệu USD, tăng tới 1.136% so với cùng kỳ. Mức tăng bốn chữ số một phần đến từ nền kim ngạch thấp của năm trước, song việc quy mô xuất khẩu đã vượt 9 triệu USD cho thấy các doanh nghiệp Việt Nam đang mở rộng đáng kể thị trường này.

Để duy trì đà tăng, các doanh nghiệp sẽ phải đáp ứng những yêu cầu ngày càng chặt chẽ về an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc và kiểm soát đối với nhóm nhuyễn thể hai mảnh vỏ.

Việt Nam là mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng

Sự gia tăng xuất khẩu sò điệp cũng phản ánh xu hướng các doanh nghiệp quốc tế tìm kiếm địa điểm chế biến có chi phí cạnh tranh hơn. Theo Bộ Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản Nhật Bản, Việt Nam có nhiều nhà máy chế biến hải sản, trong đó có sò điệp, đồng thời sở hữu kinh nghiệm sản xuất và hệ thống kiểm soát an toàn thực phẩm phù hợp.

Các nhà máy tại Việt Nam có chứng nhận HACCP, qua đó tạo điều kiện để sản phẩm sau chế biến không chỉ quay lại thị trường Nhật Bản mà còn được xuất sang Mỹ, châu Âu và các nước ASEAN.

Một yếu tố đáng chú ý khác là chi phí lao động. Theo thông tin từ phía Nhật Bản, chi phí chế biến tại Việt Nam chỉ bằng khoảng 20-30% so với Nhật Bản. Với các sản phẩm sò điệp cần nhiều công đoạn chế biến, lợi thế chi phí này giúp Việt Nam trở thành địa điểm phù hợp cho hoạt động gia công.

Việc nhập khẩu nguyên liệu rồi chế biến và tái xuất cũng giúp doanh nghiệp Việt Nam giảm phụ thuộc vào nguồn nguyên liệu khai thác trong nước, đồng thời tận dụng hệ thống nhà máy, lao động và năng lực chế biến sẵn có.

Trong ẩm thực Nhật Bản, sò điệp thường được sử dụng để chế biến thành nhiều món ăn ngon như sushi và sashimi. Sò điệp cũng thường được chế biến thành các món hấp, nướng, hoặc sử dụng làm thành phần chính của một số món hải sản hấp dẫn khác.

Sò điệp chứa nhiều protein, omega-3, canxi và các dưỡng chất khác giúp cải thiện sức khỏe tim mạch, hỗ trợ hệ thống miễn dịch và cung cấp năng lượng cho cơ thể.