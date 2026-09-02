Nhật Bản mua tên lửa AARGM-ER để đối phó hệ thống phòng không Trung Quốc

Nhật Bản sẽ bắt đầu quy trình mua sắm tên lửa chống radar AARGM-ER vào năm 2027 để đối phó với các hệ thống phòng không của Trung Quốc.

Điều này được chứng minh bằng tài liệu ngân sách năm 2027 của Bộ Quốc phòng Nhật Bản. Sau khi Lực lượng Phòng vệ Trên không Nhật Bản được thành lập, tên lửa này sẽ là đại diện đầu tiên thuộc dòng vũ khí chống radar tầm xa trong biên chế.

Tên lửa AARGM-ER sẽ được tích hợp vào các nền tảng chiến đấu cơ của Mỹ, đặc biệt là F-35 - loại tiêm kích mà Nhật Bản dự định vận hành trong nhiều thập kỷ tới.

Điều này diễn ra trong bối cảnh hoạt động quân sự của Trung Quốc xung quanh Nhật Bản gia tăng và chương trình hiện đại hóa vũ khí hàng không của Nhật Bản, vốn từ lâu chủ yếu mang tính phòng thủ. Cách tiếp cận này đã hạn chế đáng kể khả năng tấn công của máy bay chiến đấu Nhật Bản.

Tên lửa chống radar AARGM-ER được lắp đặt trên máy bay chiến đấu F-35.

AARGM-ER (AGM-88G Advanced Anti-Radiation Guided Missile - Extended Range) là một loại tên lửa chống radar thế hệ mới của Mỹ, được thiết kế chủ yếu để tìm kiếm, chế áp và phá hủy hệ thống phòng không của đối phương.

Tên lửa có thể phá hủy không chỉ các radar cố định mà còn cả hệ thống tên lửa phòng không di động, sở chỉ huy và những thành phần khác của một hệ thống phòng thủ tích hợp.

Một trong những tính năng quan trọng là khả năng tiếp tục nhiệm vụ ngay cả sau khi trạm radar của đối phương bị tắt. Tên lửa này sử dụng hệ thống dẫn đường đa chế độ cho phép nó phát hiện và theo dõi mục tiêu ngay cả sau khi tín hiệu radar phát đi.

AARGM-ER ban đầu được phát triển cho tiêm kích hạm F/A-18E/F Super Hornet và EA-18G Growler của Hải quân Mỹ.

Chương trình sau đó được mở rộng để bao gồm cả dòng máy bay F-35, bao gồm đầy đủ biến thể F-35A, F-35B và F-35C.