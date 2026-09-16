HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Nhật Bản mất 1 trong 3 máy bay không người lái đắt nhất thế giới

Bạch Dương
|

Máy bay không người lái RQ-4B Global Hawk có giá thành lên tới trên 220 triệu USD, do vậy thiệt hại của Nhật Bản trong vụ việc vừa qua rất nặng nề.

Nhật Bản mất máy bay không người lái RQ - 4 b Global Hawk đắt giá nhất thế giới - Ảnh 1.

Ngày 15/9, Lực lượng Phòng vệ Trên không Nhật Bản mất liên lạc với máy bay không người lái trinh sát chiến lược RQ-4B Global Hawk của mình. Theo ghi nhận, vụ việc xảy ra trong một chuyến bay ngoài khơi bờ biển Tây Bắc của nước này .

Chiếc máy bay không người lái biến mất khỏi màn hình radar vào buổi chiều. Tín hiệu cuối cùng từ UAV được ghi nhận ở vị trí cách bờ biển tỉnh Tottori khoảng 50km.

RQ-4B Global Hawk là máy bay không người lái trinh sát có khả năng hoạt động bền bỉ trong thời gian dài, với khả năng bay liên tục tới 36 giờ.

Đây là dòng UAV có tầm bay dài và được tích hợp bộ cảm biến mạnh mẽ, với khả năng thu thập thông tin về sự di chuyển của quân đội, vị trí những đối tượng chiến lược và trạng thái của hệ thống phòng thủ đối phương.

Nhật Bản mất máy bay không người lái RQ - 4 b Global Hawk đắt giá nhất thế giới - Ảnh 2.

Máy bay không người lái RQ-4 Global Hawk của Không lực Mỹ tại Căn cứ Không quân Yokota, Nhật Bản,

Phương tiện trinh sát này có chiều dài khoảng 15m và sải cánh rộng 40m. Máy bay trinh sát có độ cao hoạt động khoảng 18,3km, cho phép nó giám sát các khu vực rộng lớn, bao gồm cả biên giới Triều Tiên và Trung Quốc.

Lực lượng Phòng vệ Trên không Nhật Bản có tổng cộng 3 máy bay không người lái Global Hawk đang hoạt động. Tất cả những chiếc UAV nói trên đều đóng tại Căn cứ Không quân Misawa ở phía Bắc tỉnh Aomori.

UAV RQ-4B Global Hawk vừa gặp nạn là chiếc máy bay không người lái trinh sát đầu tiên thuộc loại này mà Nhật Bản bị mất kể từ khi bắt đầu vận hành phương tiện nói trên vào năm 2022.

Theo Militarnyi
Mua iPhone Duo về, nhiều người muốn trả lại ngay sau khi mở hộp vì thất vọng?
Tags

RQ-4B Global Hawk

máy bay không người lái

Lực lượng phòng vệ trên không Nhật Bản

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Vua và Hoàng hậu Thái Lan lái chuyên cơ tới thăm Việt Nam

Vua và Hoàng hậu Thái Lan lái chuyên cơ tới thăm Việt Nam

01:03
Nghẹt thở giây phút trấn áp, bắt giữ đôi nam nữ người nước ngoài cướp tiệm vàng tại Đắk Lắk

Nghẹt thở giây phút trấn áp, bắt giữ đôi nam nữ người nước ngoài cướp tiệm vàng tại Đắk Lắk

01:17
Miền Bắc đón mưa lớn, Hà Nội lượng mưa có thể trên 150mm

Miền Bắc đón mưa lớn, Hà Nội lượng mưa có thể trên 150mm

01:17
Mitsubishi ra mắt Triton 4WD AT Premium: Giá thực tế 736 triệu đồng: 4WD, 7 chế độ lái, máy dầu 184 mã lực

Mitsubishi ra mắt Triton 4WD AT Premium: Giá thực tế 736 triệu đồng: 4WD, 7 chế độ lái, máy dầu 184 mã lực

01:41
Toàn cảnh mưa lũ Quảng Trị

Toàn cảnh mưa lũ Quảng Trị

01:08
Giây phút bắt giữ nghịch tử đánh mẹ ruột, hung hãn tấn công cảnh sát 113

Giây phút bắt giữ nghịch tử đánh mẹ ruột, hung hãn tấn công cảnh sát 113

01:16
Cục CSGT nói gì về người đàn ông có nồng độ cồn gấp 10 lần mức 'kịch khung'?

Cục CSGT nói gì về người đàn ông có nồng độ cồn gấp 10 lần mức 'kịch khung'?

01:30
Thi hành lệnh bắt tạm giam Nguyễn Ngọc Trung SN 1990

Thi hành lệnh bắt tạm giam Nguyễn Ngọc Trung SN 1990

00:55
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại