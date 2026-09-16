Máy bay không người lái RQ-4B Global Hawk có giá thành lên tới trên 220 triệu USD, do vậy thiệt hại của Nhật Bản trong vụ việc vừa qua rất nặng nề.

Ngày 15/9, Lực lượng Phòng vệ Trên không Nhật Bản mất liên lạc với máy bay không người lái trinh sát chiến lược RQ-4B Global Hawk của mình. Theo ghi nhận, vụ việc xảy ra trong một chuyến bay ngoài khơi bờ biển Tây Bắc của nước này .

Chiếc máy bay không người lái biến mất khỏi màn hình radar vào buổi chiều. Tín hiệu cuối cùng từ UAV được ghi nhận ở vị trí cách bờ biển tỉnh Tottori khoảng 50km.

RQ-4B Global Hawk là máy bay không người lái trinh sát có khả năng hoạt động bền bỉ trong thời gian dài, với khả năng bay liên tục tới 36 giờ.

Đây là dòng UAV có tầm bay dài và được tích hợp bộ cảm biến mạnh mẽ, với khả năng thu thập thông tin về sự di chuyển của quân đội, vị trí những đối tượng chiến lược và trạng thái của hệ thống phòng thủ đối phương.

Máy bay không người lái RQ-4 Global Hawk của Không lực Mỹ tại Căn cứ Không quân Yokota, Nhật Bản,

Phương tiện trinh sát này có chiều dài khoảng 15m và sải cánh rộng 40m. Máy bay trinh sát có độ cao hoạt động khoảng 18,3km, cho phép nó giám sát các khu vực rộng lớn, bao gồm cả biên giới Triều Tiên và Trung Quốc.

Lực lượng Phòng vệ Trên không Nhật Bản có tổng cộng 3 máy bay không người lái Global Hawk đang hoạt động. Tất cả những chiếc UAV nói trên đều đóng tại Căn cứ Không quân Misawa ở phía Bắc tỉnh Aomori.

UAV RQ-4B Global Hawk vừa gặp nạn là chiếc máy bay không người lái trinh sát đầu tiên thuộc loại này mà Nhật Bản bị mất kể từ khi bắt đầu vận hành phương tiện nói trên vào năm 2022.