Hình ảnh minh họa sơ đồ quá trình tấn công mục tiêu bằng hệ thống tên lửa Type-03 nâng cấp. Nguồn ảnh: Bộ Quốc phòng Nhật Bản.

Bộ Quốc phòng Nhật Bản đã ký một thỏa thuận nhằm phát triển và thử nghiệm hệ thống tên lửa phòng không Type-03 hiện đại hóa, có khả năng đánh chặn tên lửa đạn đạo và các mục tiêu siêu vượt âm.

Thông tin được Cơ quan Mua sắm, Công nghệ và Hậu cần (ATLA) thuộc Bộ Quốc phòng Nhật Bản công bố, theo kênh Telegram Military Japan.

Theo hợp đồng, các cuộc thử nghiệm tên lửa của hệ thống mới sẽ được tiến hành tại Mỹ nhằm xác minh tính năng kỹ thuật và khả năng đánh chặn các loại mục tiêu nêu trên.

Thỏa thuận được ký ngày 16/10/2025 với Bộ Lục quân Mỹ. Chi phí cho công tác chuẩn bị thử nghiệm được định giá 39,2 triệu USD.

Theo kế hoạch, chương trình phát triển và thử nghiệm sẽ kéo dài từ các năm tài khóa 2023 đến 2027, trong khi các đợt bắn thử thực tế dự kiến diễn ra giai đoạn 2025–2028. Việc triển khai hệ thống được kỳ vọng trong thập niên 2030.

Các thông số kỹ thuật chi tiết của hệ thống mới hiện chưa được công bố.

Phóng tên lửa từ hệ thống tên lửa phòng không Type-03 Kai. Nguồn ảnh: Bộ Quốc phòng Nhật Bản.

Dự án hướng tới việc trang bị cho Lực lượng Mặt đất Nhật Bản một năng lực phòng thủ tên lửa nội địa, có tính năng tương đương với các hệ thống Patriot do Lực lượng Phòng vệ Trên không vận hành, hoặc các hệ thống hải quân SM-2 và SM-6, với khả năng đánh chặn tên lửa đạn đạo tầm ngắn và các mục tiêu siêu vượt âm.

Hệ thống mới được phát triển dựa trên khái niệm tên lửa phòng không Type-03 hiện có và sẽ được lắp đặt trên khung gầm xe tải Mitsubishi Kato 8 bánh.

Hiện nay, Mitsubishi đang sản xuất các phiên bản nâng cấp của Type-03 Kai. Về hiệu năng, hệ thống này được đánh giá tương đương với tổ hợp phòng không SAMP/T của châu Âu.

Tên lửa được trang bị đầu tự dẫn radar chủ động, có khả năng tấn công mục tiêu ở cự ly khoảng 100–120 km. Trọng lượng phóng của tên lửa khoảng 454 kg, chiều dài 4,9 m.

Trước đó, trang Militarnyi từng đưa tin Lực lượng Phòng vệ Trên không Nhật Bản đã ký 2 hợp đồng với Mitsubishi Heavy Industries và Toshiba để phát triển một loại tên lửa dẫn đường phòng không dựa trên thiết kế tên lửa không đối không.