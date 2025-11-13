Tên lửa chống hạm mới của Nhật Bản. (Ảnh ATLA)

Cơ quan Mua sắm, Công nghệ và Hậu cần Nhật Bản (ATLA) đã chính thức giới thiệu nguyên mẫu tên lửa hành trình chống hạm tầm xa mới, được thiết kế theo dạng mô-đun nhằm tăng cường khả năng phòng thủ các đảo xa của nước này.

Theo thông tin từ ATLA, hệ thống tên lửa mới tích hợp các công nghệ tiên tiến như động cơ đẩy hiện đại , hệ thống dẫn đường chính xác cao và liên kết dữ liệu thời gian thực .

Thiết kế mô-đun cho phép linh hoạt thay đổi cấu hình để phù hợp với nhiều loại nhiệm vụ và nền tảng phóng khác nhau, từ tàu chiến, xe phóng mặt đất đến máy bay.

Dù chưa công bố tầm bắn cụ thể, giới chuyên gia nhận định tên lửa này có thể đạt tầm xa trên 1.000 km, đủ sức răn đe các mục tiêu ở khu vực Tây Thái Bình Dương.

Đây là một phần trong chiến lược quốc phòng mới của Nhật Bản nhằm đối phó với các mối đe dọa ngày càng gia tăng trong khu vực.

Dự án được công bố thông qua các áp phích kỹ thuật chính thức, cho thấy Nhật Bản đang đẩy mạnh phát triển vũ khí công nghệ cao, đồng thời chuyển hướng từ phòng thủ thụ động sang khả năng phản công chủ động trong trường hợp bị tấn công.

Hiện tên lửa trên vẫn đang trong giai đoạn nghiên cứu và thử nghiệm, chưa rõ thời điểm chính thức đưa vào biên chế. Tuy nhiên, giới quan sát cho rằng đây là bước tiến lớn trong năng lực răn đe chiến lược của Nhật Bản.