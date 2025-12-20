Nhật Bản dự báo kịch bản kinh hoàng tại Tokyo: 18.000 người có thể thiệt mạng, 402.000 tòa nhà bị phá huỷ nếu đại địa chấn xảy ra

Đây là những thông tin của một hội đồng chính phủ Nhật Bản công bố ngày 19/12 (giờ địa phương).

Theo ước tính mới nhất, dựa trên kịch bản một trận động đất mạnh 7,3 độ xảy ra tại khu vực đô thị Tokyo, số người thiệt mạng đã giảm khoảng 5.000 người so với dự báo năm 2013. Nguyên nhân là do sự gia tăng các công trình có khả năng chống động đất và các biện pháp phòng cháy tại những khu dân cư đông đúc, nơi có nhiều nhà gỗ.

Để so sánh, trận động đất và sóng thần mạnh 9,0 độ xảy ra ở Đông Bắc Nhật Bản ngày 11/3/2011 đã khiến 15.900 người thiệt mạng.

Về kinh tế, thiệt hại do nhà máy bị phá hủy và sản xuất bị gián đoạn được ước tính lên tới 82,6 nghìn tỷ yen (khoảng 13,8 triệu tỷ đồng) trong kịch bản xấu nhất, giảm khoảng 13 nghìn tỷ yen (2,17 triệu tỷ đồng) so với ước tính trước đó.

Ảnh: Kyodo

Chính phủ Nhật Bản cho biết sẽ cập nhật các kế hoạch phòng chống thiên tai đối với kịch bản động đất nội đô Tokyo, đồng thời tăng cường các nỗ lực nhằm giảm thiệt hại và duy trì các chức năng cốt lõi của chính phủ thông qua một cơ quan quản lý thảm họa mới, dự kiến được thành lập trong năm tài khóa 2026.

Theo đánh giá của chính phủ, khả năng xảy ra một trận động đất mạnh khoảng 7 độ ngay dưới khu vực đô thị Tokyo trong vòng 30 năm tới là khoảng 70%. Kịch bản giả định tâm chấn nằm ở khu vực trung tâm phía nam Tokyo, nơi hệ thống hạ tầng trọng yếu của thủ đô chịu ảnh hưởng nặng nề nhất.

Kịch bản tồi tệ nhất được xây dựng dựa trên giả định trận động đất xảy ra vào một buổi tối mùa đông, với tốc độ gió lên tới 28,8 km/giờ. Các ca tử vong được dự báo xuất hiện trên khắp Tokyo và bốn tỉnh lân cận, trong đó riêng Tokyo có khoảng 8.000 người thiệt mạng, chiếm hơn 40% tổng số.

Khoảng 402.000 tòa nhà có thể bị sập hoặc cháy rụi, giảm khoảng 210.000 công trình so với ước tính trước đây. Số người phải sơ tán được dự báo sẽ tăng dần lên 4,8 triệu người sau hai tuần.

Lần đầu tiên, báo cáo cũng đưa ra ước tính về các ca tử vong liên quan đến việc người dân buộc phải sống trong các khu trú ẩn sau thảm họa, với con số dao động từ 16.000 đến 41.000 người.

Trong trường hợp động đất xảy ra vào buổi trưa ngày làm việc, ước tính có khoảng 8,4 triệu người tại Tokyo và bốn tỉnh Chiba, Kanagawa, Saitama và Ibaraki không thể trở về nhà. Ngoài ra, 650.000 đến 880.000 người khác, bao gồm cả du khách quốc tế, có thể bị mắc kẹt tại khu vực này.

Trong một ước tính riêng của hội đồng về kịch bản động đất mạnh 8 độ dọc theo rãnh Sagami, phía nam Tokyo, số người thiệt mạng đã được điều chỉnh giảm từ 70.000 xuống còn 23.000 người.

Mặc dù khả năng xảy ra trận động đất này trong tương lai gần được đánh giá là thấp, nhưng số thương vong tiềm tàng lại cao hơn so với kịch bản động đất nội đô Tokyo, do nguy cơ sóng thần lớn và phạm vi khu vực cần triển khai cứu hộ rộng hơn.

