Nhật Bản đón kỷ lục buồn chưa từng có trong lịch sử, Thủ tướng gọi đây là tình trạng “khẩn cấp thầm lặng” của đất nước

Y Vân |

Theo NHK, dân số Nhật Bản đã giảm 16 năm liên tiếp.

- Ảnh 1.

Theo số liệu chính thức, dân số Nhật Bản đã giảm hơn 900.000 người xuống còn 124,3 triệu vào năm 2024.

Đây là mức giảm sâu nhất kể từ khi bắt đầu thống kê vào năm 1968 và là năm thứ 16 liên tiếp dân số Nhật Bản giảm, đài truyền hình NHK đưa tin.

Số người từ 65 tuổi trở lên chiếm 30% dân số cả nước, trong khi 60% người dân Nhật Bản ở độ tuổi từ 15 – 64.

Thủ tướng Nhật Bản Shigeru Ishiba ví những con số này là “tình trạng khẩn cấp thầm lặng” và cam kết sẽ có nhiều biện pháp hơn nữa để ngăn chặn xu hướng này.

Theo NHK, Tokyo là thành phố đông dân nhất Nhật Bản với 14 triệu dân, trong đó dân số ở thủ đô và tỉnh Chiba đang tăng lên.

Số lượng công dân nước ngoài tại Nhật Bản là 3,67 triệu người tính đến ngày 1/1/2025. Đây là con số cao nhất kể từ khi bắt đầu thống kê vào năm 2013. Người nước ngoài đóng vai trò quan trọng đối với nền kinh tế Nhật Bản, giải quyết tình trạng thiếu hụt lao động trong bối cảnh dân số già hóa của đất nước.

Theo Ngân hàng Thế giới, Nhật Bản là quốc gia có dân số già thứ 2 trên thế giới, sau Monaco.

