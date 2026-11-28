U17 Nhật Bản giành vé vào vòng 32 đội World Cup 2026 sau chiến thắng tưng bừng 7-0 trước Honduras. Trong khi đó, chủ nhà Qatar phải dừng bước ngay từ vòng bảng, để lại nỗi thất vọng lớn.

Nhật Bản tạo màn bứt phá ngoạn mục

U17 Nhật Bản đã có màn kết thúc vòng bảng không thể ấn tượng hơn khi đánh bại Honduras với tỷ số 7-0 ở lượt trận cuối bảng L World Cup U17 2026. Chiến thắng này giúp đại diện châu Á giành quyền đi tiếp với tư cách một trong tám đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất.

Đáng chú ý, tấm vé của Nhật Bản chỉ được xác định sau một màn trình diễn bùng nổ ở lượt trận cuối. Trước đó, đội bóng xứ sở mặt trời mọc đã trải qua hai trận đấu không như ý, lần lượt để thua Colombia và Serbia. Điều đó khiến U17 Nhật Bản bước vào cuộc đối đầu Honduras trong tình thế chịu sức ép rất lớn.

U17 Nhật Bản nhanh chóng thể hiện quyết tâm bằng lối chơi tấn công áp đảo. Kakeru Saito mở tỷ số ở phút 18, trước khi Riku Nakashima nhân đôi cách biệt ở phút 24. Đến phút 33, Maki Kitahara thực hiện thành công quả phạt đền, đưa Nhật Bản dẫn trước 3-0 ngay trong hiệp một.

Sau giờ nghỉ, đội bóng xứ Phù Tang tiếp tục duy trì sức ép. Kitahara ghi thêm hai bàn ở các phút 53 và 61 để hoàn tất cú hat-trick. Saito cũng có bàn thắng thứ hai ở phút 57, còn Takeshi Wada ấn định chiến thắng 7-0 ở phút 85.

Nhật Bản giành vé đi tiếp.

Theo FIFA, Kitahara được bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất trận. Đây cũng là màn trình diễn đáng chú ý của tiền vệ mang áo số 10, người từng giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất giải U17 châu Á 2026.

Chiến thắng 7-0 giúp Nhật Bản có được 3 điểm đầu tiên tại vòng bảng. Trước đó, đội bóng này lần lượt thất bại trước Serbia và Colombia, khiến cơ hội đi tiếp trở nên rất mong manh.

Tuy nhiên, thể thức World Cup U17 2026 có sự khác biệt đáng chú ý. Giải đấu quy tụ 48 đội, chia thành 12 bảng. Ngoài hai đội đứng đầu mỗi bảng, tám đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất cũng được vào vòng 32 đội.

Chính quy định này mở ra cơ hội cho Nhật Bản. Với chiến thắng cách biệt trước Honduras, đại diện Đông Á cải thiện đáng kể thành tích và chính thức giành vé đi tiếp với tư cách một trong tám đội đứng thứ ba xuất sắc nhất.

Đây là màn thoát hiểm đầy ấn tượng của bóng đá trẻ Nhật Bản. Sau hai thất bại liên tiếp, họ không chỉ cần chiến thắng mà còn phải tạo ra cách biệt đủ lớn để cải thiện vị trí trong cuộc đua giành vé vớt. Và các cầu thủ trẻ xứ sở mặt trời mọc đã hoàn thành nhiệm vụ theo cách không thể thuyết phục hơn.

Nhật Bản sẽ góp mặt ở vòng knock-out với tư cách đương kim vô địch U17 châu Á. Điều này cũng giúp bóng đá châu Á có thêm một đại diện đáng chú ý tại vòng đấu dành cho 32 đội mạnh nhất.





Chủ nhà Qatar chia tay World Cup trong thất vọng

Trái ngược với Nhật Bản, chủ nhà Qatar phải sớm chia tay World Cup U17 2026 dù kết thúc vòng bảng với vị trí thứ ba. Đáng tiếc, 3 điểm mà đội bóng Tây Á giành được là không đủ để giúp họ lọt vào nhóm tám đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất.

Theo thể thức giải đấu, 12 đội đứng thứ ba ở các bảng được đưa vào một bảng xếp hạng riêng. Tám đội có thành tích tốt nhất sẽ giành vé vào vòng 32 đội, đồng nghĩa với việc chỉ có bốn đội phải dừng bước. Đây chính là cánh cửa mà Qatar không thể vượt qua.

Đội chủ nhà có cùng 3 điểm với một số đối thủ khác, nhưng lại gặp bất lợi lớn về hiệu số bàn thắng bại. Sau ba trận, Qatar ghi được 3 bàn và thủng lưới 6 lần, đạt hiệu số -3.

Danh sách các đội thứ 3.

Trong khi đó, Nhật Bản cũng chỉ có 3 điểm nhưng sở hữu hiệu số +5 nhờ chiến thắng đậm 7-0 trước Honduras. Uzbekistan có cùng 3 điểm và hiệu số +1, qua đó cũng vượt lên trên Qatar trong cuộc đua giành vé vớt.

Thậm chí, Romania cũng xếp trên Qatar dù cùng có 3 điểm, nhờ hiệu số bàn thắng bại tốt hơn. Những đội bóng như Trung Quốc, Mozambique, Ecuador và CH Dominica còn có thành tích điểm số tốt hơn, khiến cơ hội đi tiếp của đội chủ nhà ngày càng thu hẹp.

Theo bảng xếp hạng các đội đứng thứ ba, Qatar chỉ đứng thứ 10/12, trong khi tám vị trí dẫn đầu thuộc về những đội giành quyền đi tiếp. Như vậy, Qatar trở thành một trong những nỗi thất vọng lớn của giải đấu.