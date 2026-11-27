U17 Trung Quốc giành vé vào vòng 32 đội sau chiến thắng tưng bừng 8-0 trước Fiji. Trong khi đó, U17 Qatar đang đối mặt nguy cơ bị loại dù có lợi thế sân nhà tại World Cup 2026.

U17 Trung Quốc thắng 8-0, giành vé đi tiếp trong khi Việt Nam bị loại

Lượt trận cuối vòng bảng FIFA U17 World Cup 2026 chứng kiến một kết quả đặc biệt ấn tượng của bóng đá Trung Quốc. Đội bóng trẻ xứ tỷ dân đánh bại U17 Fiji với tỷ số 8-0, qua đó giành quyền góp mặt ở vòng 32 đội mạnh nhất.

Đây là chiến thắng có ý nghĩa quyết định với U17 Trung Quốc. Trước khi bước vào trận đấu này, đại diện Đông Á mới có 1 điểm sau hai lượt trận, với thất bại 0-5 trước Tây Ban Nha và trận hòa 2-2 trước Morocco. Họ buộc phải thắng Fiji nếu muốn nuôi hy vọng đi tiếp.

Các cầu thủ Trung Quốc đã hoàn thành nhiệm vụ theo cách không thể thuyết phục hơn. Ngay phút thứ 3, Zhao Songyuan đưa đội nhà vượt lên dẫn trước. Sau đó, Kuang Zhaolei lập cú đúp ở các phút 22 và 58. Wan Xiang cũng ghi hai bàn ở phút 28 và 72, sau khi từng đá hỏng một quả phạt đền.

Những bàn thắng còn lại được ghi bởi Xhang Junhao ở phút 65, Liang Shiyu ở phút 85 và một tình huống phản lưới nhà của Sialesi Vatanitawake bên phía Fiji ở phút 32.

U17 Trung Quốc kết thúc vòng bảng với 4 điểm, hiệu số bàn thắng bại +3 và giành vé vào vòng 32 đội với tư cách một trong tám đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất.

U17 Trung Quốc chính thức đi tiếp.

Kết quả này tạo nên sự tương phản đáng chú ý với U17 Việt Nam. Cùng kết thúc vòng bảng ở vị trí thứ ba, nhưng thầy trò HLV Cristiano Roland chỉ có 1 điểm sau trận hòa New Zealand 3-3 và hai thất bại trước Bỉ, Mali. Đội bóng áo đỏ không thể lọt vào nhóm tám đội hạng ba xuất sắc nhất.

Đáng chú ý, trước lượt trận cuối, U17 Việt Nam vẫn còn quyền tự quyết nếu đánh bại Mali. Tuy nhiên, thất bại 0-2 khiến đội bóng Đông Nam Á phải dừng bước. Trong khi đó, U17 Trung Quốc tận dụng cơ hội trước đối thủ bị đánh giá thấp hơn để tạo ra chiến thắng cách biệt, qua đó tiếp tục hành trình tại Qatar.

U17 Qatar đứng trước nguy cơ bị loại dù là chủ nhà

Một đại diện châu Á khác cũng đang đối mặt nguy cơ chia tay World Cup là U17 Qatar. Đáng chú ý, đây chính là đội chủ nhà của giải đấu năm nay.

Qatar khởi đầu thuận lợi bằng chiến thắng 2-0 trước Panama. Tuy nhiên, họ nhanh chóng sa sút khi lần lượt để thua Ai Cập 0-2 và Hy Lạp 1-4. Ở trận đấu cuối, dù Omar Ayman ghi bàn mở tỷ số ngay phút thứ 5, Qatar vẫn để đối thủ ghi liền bốn bàn trong hiệp hai.

Kết thúc vòng bảng, Qatar chỉ có 3 điểm, đứng thứ ba bảng A. Theo thể thức World Cup U17 năm nay, ngoài 24 đội đứng đầu và nhì các bảng, tám đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất cũng được vào vòng 32 đội.

Chủ nhà Qatar rất dễ bị loại.

Tuy nhiên, Qatar đang ở vị trí thứ tám trong cuộc đua này, với hiệu số -3. Đây là vị trí cuối cùng được đi tiếp, đồng nghĩa đại diện Tây Á có thể bị loại nếu các đội xếp thứ ba ở những bảng còn lại giành kết quả thuận lợi.

Nhật Bản chính là đội đang nắm nhiều lợi thế. Họ sẽ gặp Honduras ở lượt cuối Nếu thắng, Nhật Bản chắc chắn vượt qua Qatar ở chỉ số phụ, qua đó chiếm suất trong nhóm các đội thứ 3 có thành tích tốt nhất.

Kịch bản bị loại sẽ là nỗi thất vọng lớn với Qatar. Dù được thi đấu trên sân nhà và có khởi đầu tốt, đội bóng Tây Á vẫn không thể vượt qua vòng bảng một cách thuyết phục. Trong khi Trung Quốc thắng đậm 8-0 để giành vé đi tiếp, Qatar lại phải hồi hộp chờ đợi kết quả từ những bảng đấu khác.



