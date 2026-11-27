U17 Việt Nam không thể vượt qua vòng bảng World Cup, nhưng vẫn tạo nên cột mốc đặc biệt nếu so sánh với những gì mà Thái Lan và Indonesia từng làm được ở sân chơi thế giới.

U17 Việt Nam tạo dấu ấn khác biệt so với Thái Lan, Indonesia

Trước khi U17 Việt Nam lần đầu tiên góp mặt tại World Cup 2026, Đông Nam Á mới chỉ có hai đại diện từng tham dự đấu trường U17 World Cup là Thái Lan và Indonesia. Tuy nhiên, cả hai đội tuyển này đều chưa thể vượt qua vòng bảng, đồng thời phải “chào thua” trước một chỉ số mà U17 Việt Nam vừa tạo được.

Thái Lan là đội bóng Đông Nam Á đầu tiên tham dự World Cup U17, với hai lần góp mặt liên tiếp vào năm 1997 và 1999. Tuy nhiên, đây lại là những giải đấu đáng quên đối với bóng đá trẻ xứ chùa vàng.

Tại World Cup 1997 ở Ai Cập, U17 Thái Lan nằm cùng bảng với chủ nhà Ai Cập, Đức và Chile. Đội bóng Đông Nam Á lần lượt thua Ai Cập 2-3, Đức 0-3 và Chile 2-6. Sau 3 trận, Thái Lan không giành được điểm nào, ghi 4 bàn nhưng thủng lưới tới 12 lần.

Hai năm sau, U17 Thái Lan tiếp tục góp mặt tại World Cup tổ chức ở New Zealand. Lần này, đội bóng Đông Nam Á còn phải nhận những thất bại nặng nề hơn khi thua Mexico 0-4, Tây Ban Nha 0-6 và Ghana 1-7. Sau 3 trận, tuyển trẻ xứ Chùa Vàng chỉ ghi nổi đúng 1 bàn nhưng thủng lưới tới 17 lần.

Tổng cộng, sau 6 trận tại hai kỳ World Cup, Thái Lan toàn thua, ghi 5 bàn và nhận tới 29 bàn thua. Thành tích ghi bàn tốt nhất của họ trong một trận là 2 bàn, trước Ai Cập và Chile năm 1997.

Phải chờ tới năm 2023, Đông Nam Á mới có đại diện tiếp theo góp mặt ở World Cup U17. Đó là Indonesia, đội tuyển được trao suất tham dự với tư cách chủ nhà.

U17 Việt Nam trở thành đội đầu tiên trong lịch sử ở Đông Nam Á ghi được 3 bàn/trận tại World CUp.

Dưới sự dẫn dắt của HLV Bima Sakti, U17 Indonesia với ưu thế sân nhà đã có màn trình diễn tương đối tích cực. Đội hòa Ecuador 1-1, hòa Panama 1-1 trước khi thua Morocco 1-3. Với 2 điểm, ghi 3 bàn và thủng lưới 5 lần, Indonesia đứng thứ ba bảng A nhưng không đủ điều kiện đi tiếp.

Đến World Cup 2025, Indonesia tiếp tục góp mặt sau khi giải đấu được mở rộng lên 48 đội. Đội bóng xứ vạn đảo khởi đầu bằng thất bại 1-3 trước Zambia, tiếp tục thua Brazil 0-4, trước khi đánh bại Honduras 2-1 ở lượt cuối.

Sau hai lần dự World Cup, Indonesia có tổng cộng 5 điểm, ghi 6 bàn và thủng lưới 13 lần. Đáng chú ý, số bàn thắng nhiều nhất mà đội tuyển này ghi được trong một trận chỉ là 2 bàn, trước Honduras năm 2025.

Như vậy, cả Thái Lan lẫn Indonesia đều chưa từng đạt cột mốc ghi được 3 bàn trong một trận đấu tại World Cup giống với thành tích mà U17 Việt Nam vừa làm được trước New Zealand.

Kỷ lục của U17 Việt Nam và điều còn bỏ ngỏ

So với những “hàng xóm” cùng khu vực, U17 Việt Nam đã tạo nên một dấu ấn riêng tại World Cup 2026. Đội bóng của HLV Cristiano Roland lần lượt thua Bỉ 2-3, hòa New Zealand 3-3 và thất bại 0-2 trước Mali.

Sau 3 trận, U17 Việt Nam giành 1 điểm, ghi 5 bàn và thủng lưới 8 lần. Dù không thể vượt qua vòng bảng, đội tuyển vẫn có một cột mốc mà cả Thái Lan lẫn Indonesia chưa từng đạt được: ghi 3 bàn trong một trận đấu.

Điều đặc biệt là thành tích này được tạo nên trước New Zealand, trong một trận đấu mà U17 Việt Nam ba lần bị dẫn trước nhưng vẫn kiên trì tìm kiếm bàn gỡ.

FIFA cũng nhấn mạnh đây là điểm số đầu tiên của Việt Nam tại một kỳ U17 World Cup. Trận đấu với New Zealand được mô tả là màn rượt đuổi tỷ số hấp dẫn, trong đó bàn thắng ở phút bù giờ giúp đại diện Đông Nam Á có được kết quả lịch sử.

U17 Việt Nam có hành trình đáng nhớ tại World CUp.

Xét về tổng số bàn thắng trong một kỳ World Cup, U17 Việt Nam cũng có thành tích đáng chú ý. Với 5 bàn sau 3 trận, đội bóng của HLV Cristiano Roland bằng tổng số bàn thắng mà Thái Lan ghi được trong cả hai lần tham dự năm 1997 và 1999. U17 Việt Nam cũng chỉ kém một bàn so với tổng số bàn thắng của Indonesia qua hai kỳ World Cup 2023 và 2025.

Tất nhiên, những con số này không có nghĩa U17 Việt Nam đã vượt qua các đội bóng tiền nhiệm về thành tích chung cuộc. Indonesia vẫn là đại diện Đông Nam Á có số điểm tốt nhất trong một kỳ World Cup U17, với 3 điểm năm 2025. U17 Việt Nam chỉ giành được 1 điểm và cũng không thể đi tiếp.

Tuy nhiên, màn trình diễn trước Bỉ và New Zealand cho thấy U17 Việt Nam có khả năng tạo ra những thời điểm thi đấu sòng phẳng, thậm chí gây sức ép lên các đối thủ quốc tế. Điều còn thiếu là sự ổn định để duy trì điều đó trong cả giải đấu, đặc biệt khi phải đối đầu với những đội bóng có ưu thế rõ rệt về thể hình, thể lực và tốc độ như Mali.

Sau cùng, World Cup 2026 vẫn là một dấu mốc đáng nhớ với bóng đá trẻ Việt Nam. Thái Lan từng có hai lần tham dự, Indonesia cũng hai lần góp mặt, nhưng chưa đội nào ghi được 3 bàn trong một trận đấu. U17 Việt Nam đã làm được điều đó ngay trong lần đầu tiên xuất hiện.

Cột mốc ấy chưa thể thay thế mục tiêu tiến sâu tại World Cup, nhưng là một cơ sở để bóng đá Việt Nam tiếp tục nuôi dưỡng và phát triển thế hệ cầu thủ này.