Theo tờ Ibaraki Shimbun, sáng 23/9, vào lúc 9h15, người phụ nữ cùng người thân đến đồn cảnh sát Ushiku trình báo. Bà khai rằng đã cất giữ thi thể con gái trong tủ đông của gia đình. Ngay sau đó, cảnh sát lập tức đến kiểm tra và phát hiện một thi thể trong tủ đông đặt ở gian bếp tầng 1 ngôi nhà.

Chiếc tủ đông có kích thước dài khoảng 95 cm, cao 85 cm, sâu 60 cm, dung tích 205 lít. Thi thể được đặt trong tư thế quỳ gối, đầu cúi về phía trước, mặc áo thun và nội y. Phía trên phủ đầy lá khô, chất khử mùi và chăn mền. Tuy nhiên, do tình trạng phân hủy nặng, cảnh sát chưa thể xác định rõ liệu có vết thương bên ngoài hay không.

Người phụ nữ khai rằng nạn nhân là con gái đầu lòng sinh năm 1975. Bà cho biết khoảng 20 năm trước, vì trong nhà bốc mùi tử khí nên đã mua tủ đông để đặt thi thể vào nhằm “bảo quản”. Cảnh sát dự kiến tiến hành khám nghiệm tử thi vào ngày 26/9 để xác định nguyên nhân cái chết, đồng thời làm rõ liệu người mẹ có liên quan trực tiếp đến cái chết của con gái hay chỉ che giấu sự việc.

Theo cảnh sát, thời điểm đưa thi thể vào tủ đông, người phụ nữ vẫn sống cùng chồng và mẹ chồng. Người chồng vừa mới qua đời vào tháng này, hiện bà sống một mình tại ngôi nhà.

Nguồn: ETToday, Ibaraki Shimbun