Nhật Bản biến tên lửa chống hạm ASM-3 thành vũ khí diệt mục tiêu tầm xa

Nhật Bản có thể cải biến tên lửa chống hạm ASM-3 thành tên lửa không đối không siêu xa, với tầm bắn dự kiến tới 600km.

Máy bay chiến đấu F-2 của Nhật Bản với nguyên mẫu tên lửa ASM-3. Ảnh: Army Recognition

Nhật Bản nhiều khả năng sẽ cải biến tên lửa chống hạm siêu thanh ASM-3 thành tên lửa không đối không tầm cực xa nhằm đánh chặn các mục tiêu trên không.

Bộ Quốc phòng Nhật Bản đã công bố kế hoạch mua sắm tên lửa không đối không cho năm tài khóa 2027 trong một tài liệu ngân sách.

Việc chuyển đổi tên lửa chống hạm thành tên lửa đánh chặn trên không nhằm tạo ra phương tiện đối phó với các máy bay đối phương hoạt động ở khoảng cách lớn, như: Máy bay cảnh báo và phát hiện radar tầm xa, máy bay tiếp dầu trên không và máy bay ném bom chiến lược.

Nhờ động cơ phản lực dòng thẳng, phiên bản không đối không được nâng cấp của tên lửa được cho là có thể đạt tầm bắn khoảng 400-600km.

Tập đoàn Mitsubishi Heavy Industries bắt đầu phát triển tên lửa chống hạm ASM-3 vào năm 2003 nhằm thay thế các tên lửa ASM-1 và ASM-2 đã lỗi thời.

Chương trình phát triển kéo dài hơn một thập kỷ. Năm 2017, các vụ phóng thử từ tàu khu trục Shirane đã xác nhận các đặc tính kỹ thuật và khả năng hoạt động của loại vũ khí mới.

Một nguyên mẫu của tên lửa XASM-3 trên một máy bay chiến đấu F-2 gần căn cứ không quân Gifu, tháng 2/2020. Nguồn ảnh: Naval News

Tuy nhiên, phiên bản tên lửa ban đầu có tầm bắn 200km không được đưa vào sản xuất hàng loạt, do Bộ Quốc phòng Nhật Bản đánh giá tầm bắn này chưa đủ để xuyên thủng các hệ thống phòng không hải quân hiện đại và yêu cầu nâng cấp.

Sau đó, phiên bản cải tiến ASM-3A được phát triển. Việc giảm trọng lượng và tối ưu hóa mức tiêu thụ nhiên liệu giúp nâng tầm bắn của tên lửa lên 400km hoặc hơn.

Ở phiên bản chống hạm cơ bản, ASM-3 dài 6m, đường kính thân 350mm và có khối lượng phóng tổng cộng khoảng 940kg.

Tên lửa được trang bị đầu đạn nổ mạnh xuyên phá nặng khoảng 150kg, được thiết kế để tấn công các tàu mặt nước có lượng choán nước từ trung bình đến lớn.

Nền tảng phóng chủ yếu của dòng tên lửa ASM-3 là tiêm kích F-2 thuộc Lực lượng Phòng vệ Trên không Nhật Bản.

Đáng chú ý, từ năm 2027, Bộ Quốc phòng Nhật Bản cũng sẽ bắt đầu quá trình mua sắm tên lửa chống radar AARGM-ER nhằm đối phó với các hệ thống phòng không của Trung Quốc.