Giới chức Nhật Bản cho biết, một binh sĩ thuộc lực lượng Thủy quân lục chiến Mỹ đã bị bắt giữ, vì nghi ngờ giết một phụ nữ ở Okinawa.

Một cuộc biểu tình phản đối sự hiện diện quân sự của Mỹ tại Naha, Okinawa, Nhật Bản.

Nạn nhân, được xác định là Anna Yagi, 39 tuổi, được tìm thấy đã chết trong một phòng khách sạn ở Naha, thủ phủ của tỉnh, vào ngày 3/10.

Okinawa là nơi đặt một số căn cứ quân sự lớn của Mỹ, và là nơi đóng quân của hàng chục nghìn binh sĩ Mỹ.

Hạ sĩ Devin Jacob Ballard, 20 tuổi, đóng quân tại Căn cứ Không quân Thủy quân lục chiến Futenma ở Ginowan, bị cáo buộc siết cổ Yagi và cướp ví cùng ba lô của cô. Anh ta đã phủ nhận các cáo buộc này.

Theo nguồn tin, đoạn video giám sát cho thấy, một người đàn ông được cho là Ballard vào khách sạn cùng với Yagi, và sau đó rời đi một mình với những thứ dường như là đồ đạc của cô ấy.

Cảnh sát đã tìm thấy anh ta tại một khu giải trí vào tối 3/10.

Thủy quân lục chiến xác nhận, Ballard thuộc biên chế Lực lượng Viễn chinh Thủy quân lục chiến III, và cho biết, họ đang hợp tác với các nhà chức trách.

“Vụ việc gây ra cú sốc lớn và làm gia tăng nỗi sợ hãi cho người dân Okinawa, những người vốn đã buộc phải sống cạnh các căn cứ của Mỹ.

Điều này hoàn toàn không thể tha thứ, và chúng tôi vô cùng phẫn nộ”, Thống đốc Okinawa mới đắc cử Genta Koja nói với các phóng viên.

“Tôi phải nói, kỷ luật và giáo dục binh lính hoàn toàn không hiệu quả”, ông Koja nói thêm, đồng thời đề cập đến các biện pháp do quân đội Mỹ đưa ra, sau một loạt vụ tấn công tình dục liên quan đến binh sĩ Mỹ trên đảo.

Ngày 4/10, Chính phủ Nhật Bản đã chính thức phản đối Mỹ.

Thủ tướng Sanae Takaichi yêu cầu hợp tác đầy đủ với cuộc điều tra, kỷ luật nghiêm khắc hơn đối với các nhân viên Mỹ, và “các biện pháp triệt để” để ngăn chặn sự việc tương tự xảy ra.

Ngoại trưởng Toshimitsu Motegi đã triệu tập Đại sứ Mỹ George Glass, người cam kết sẽ hợp tác đầy đủ với cuộc điều tra.

Okinawa chỉ chiếm 0,6% lãnh thổ Nhật Bản, nhưng lại là nơi đặt 70,3% diện tích đất của các cơ sở quân sự Mỹ tại đây, được sử dụng độc quyền bởi lực lượng Mỹ, theo chính quyền tỉnh Okinawa.

Những lo ngại về tội phạm, tiếng ồn máy bay và ô nhiễm đã làm dấy lên sự phản đối kéo dài đối với các căn cứ quân sự.

Vụ bắt cóc và cưỡng hiếp một bé gái 12 tuổi năm 1995 bởi 3 binh sĩ Mỹ đã châm ngòi cho các cuộc biểu tình quy mô lớn.

Các cuộc biểu tình chống lại sự hiện diện của quân đội Mỹ vẫn tiếp diễn, với cuộc biểu tình năm 2018 thu hút khoảng 70.000 người tham gia.

Tháng 6/2024, Nhật Bản chính thức phản đối 2 vụ tấn công tình dục bị cáo buộc liên quan đến nhân viên Mỹ, và việc trì hoãn công bố các vụ việc này.

Sau đó, Thủy quân lục chiến đã tăng cường kiểm tra nồng độ cồn và tuần tra ngoài căn cứ, trong khi lực lượng Mỹ tại Nhật Bản sau đó cấm quân nhân vào quán rượu ngoài căn cứ từ 1h sáng đến 6h sáng.

Bất chấp nhiều biện pháp đã được thực hiện, các cáo buộc tấn công tình dục liên quan đến nhân viên người Mỹ vẫn tiếp diễn.

Vào tháng 1/2025, Chánh Văn phòng Nội các lúc bấy giờ, Yoshimasa Hayashi, đã thúc giục lực lượng Mỹ tại Nhật Bản thắt chặt kỷ luật, và có những biện pháp mạnh mẽ hơn để ngăn chặn những sự cố tương tự xảy ra.



