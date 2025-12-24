Nhật Bản: 4 mẹ con tử vong trong một nhà trọ, cảnh sát tiến hành điều tra phát hiện thêm 1 thi thể khác trong tủ quần áo

Trước đó, vào ngày 19/12 tại một căn nhà ở khu Kita cho, thành phố Nishitokyo, Tokyo, người mẹ 36 tuổi và ba con trai đang trong độ tuổi từ tiểu học đến trung học phổ thông được phát hiện bất tỉnh và sau đó được xác nhận đã tử vong.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng không phát hiện dấu hiệu có người từ bên ngoài xâm nhập. Cảnh sát Thủ đô Tokyo đang xem xét khả năng đây là một vụ tự sát tập thể và tiếp tục điều tra làm rõ.

Hiện trường sự việc (Ảnh: TBS News)

Trong quá trình điều tra, cảnh sát phát hiện hợp đồng thuê một căn hộ tại khu Minamitanaka, quận Nerima, đứng tên người mẹ. Ngày 22/12, cảnh sát đã tiến hành khám xét căn hộ này và phát hiện thi thể người đàn ông khoảng hơn 20 tuổi trong tủ quần áo.

Người đàn ông được xác định là quen biết với người mẹ. Trên cơ thể nạn nhân có nhiều vết thương do vật sắc gây ra, và theo nhận định ban đầu, người này đã tử vong được vài ngày trước khi được phát hiện. Tại căn hộ, cảnh sát cũng thu giữ được một con dao.

Hiện cảnh sát đang điều tra nguyên nhân dẫn đến cái chết của người đàn ông này, đồng thời làm rõ mối liên hệ giữa vụ việc tại căn hộ ở quận Nerima và cái chết của người mẹ cùng ba con trai tại Nishitokyo.

Nguồn: TBS News